Hotel statt Leerstand: Neues Leben in der Bayreuther Innenstadt

Hotel statt Leerstand: In der Bayreuther Richard-Wagner-Straße kehrt nach einem Jahr Bauzeit in das ehemalige C&A-Gebäude wieder Leben ein. Im Obergeschoss öffnet Ende November ein Hotel. Im Erdgeschoss ziehen laut einer Pressemitteilung des Projektentwicklers Kochinvest aus Nürnberg ein Supermarkt und ein Schnäppchenmarkt als Mieter ein. Dadurch soll der hintere Teil der Innenstadt aufgewertet werden. Im Juni 2015 hatte die Unternehmensgruppe Kochinvest das Gebäude gekauft, ein langfristiges Nutzungskonzept erarbeitet und einen zweistelligen Millionenbetrag investiert, so Volker Koch im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Hotel und Einzelhandel

Zentral in der Innenstadt zwischen dem Weltkulturerbe Markgräfliches Opernhaus und dem Richard-Wagner-Museum liege das Objekt ideal für ein neues Hotel, so der Investor. Touristen profitieren von dem Hotel, die Anwohner vom Einzelhandel. Parken können die Gäste im Parkhaus in der nahegelegenen Badstraße.

"Wir suchen immer Objekte, die Entwicklungspotential haben – und das haben wir bei dem ehemaligen C&A-Gebäude in Bayreuth gesehen. Die Besonderheit: Wir vermieten das Gebäude nicht als Ganzes, sondern teilen es auf in Hotel und Einzelhandel. Außerdem kommen durch die Richard-Wagner-Festspiele und das Opernhaus viele Touristen nach Bayreuth." Volker Koch, Investor

Weitere Mieter gesucht

Die Hotelkette B&B-Hotels aus Frankreich hat in dem Gebäude in Zukunft insgesamt 92 Hotelzimmer. Als erster Mieter im Erdgeschoss zieht am 20. November auf einer Fläche von 1.400 Quadratmetern ein Lebensmittelmarkt ein. Ende November folgt das Hotel – und der zweite Einzelhandelsmieter, ein Schnäppchenmarkt, wird 2019 öffnen. Für eine weitere Mietfläche von 220 Quadratmetern wird noch ein Mieter gesucht. Im zweiten Stock werden außerdem noch Atelier- und Büroflächen vermietet.

Hoffnung auf mehr Touristen

Frank Niklas von der Bayreuth Marketing und Tourismus GmbH freut sich über das neue Hotel. Er begrüßt es auch, dass am Bahnhof in Bayreuth ein weiteres neues Hotel gebaut wird.

"Bayreuth braucht ganz dringend neue Hotels, vor allem im 2- bis 3-Sterne-Bereich. Die Betten sind ausgebucht – nicht nur in der Festspielzeit, sondern sogar im Oktober. Durch das neue Hotel in der Innenstadt können wir in Zukunft einen Teil der Engpässe ausgleichen." Frank Niklas, Bayreuth Marketing und Tourismus GmbH

Bayreuth liege derzeit bei etwa 400.000 Übernachtungen im Jahr. "Die ortsansässigen Hotels werden vermutlich zunächst Einbußen haben, aber die Zahlen insgesamt werden steigen", so Niklas abschließend.