Hotel-Neubauten sorgen für Unmut in München

Noch stehen die alten Gebäude am Anfang der Schillerstraße nur wenige Meter vom Bahnhofsplatz entfernt. Geht es nach dem in München ansässigen Hotelkonzern Motel One, sollen hier zwei große Hotels entstehen. Mit zusammen über 900 Betten. Und das in einem Viertel, in dem es so viele Beherbergungsbetriebe wie nirgends sonst in der Stadt gibt. Die angestammte Konkurrenz, zumeist alteingesessene, inhabergeführte Betriebe, ist alarmiert. Der Hotelkonzern könnte für mittelständischen Hotels das Aus bedeuten.

"Wir sind sicherlich Konkurrenz gewöhnt. Aber in dem Fall geht es doch um eine Größenordnung, die geeignet ist, den einen oder anderen Mittelständler in einem Dominoeffekt aus dem Markt zu pusten. Wir werden hier mit Sicherheit ein Problem bekommen, spätestens, wenn die Hochkonjunktur beendet ist." Conrad Mayer, Vorsitzender Hotel- und Gaststättenverband München

Wohnungsnot: Hotelprojekt vertreibt auch Mieter

Doch nicht nur deshalb formiert sich im Viertel Widerstand. Politiker aller Parteien beklagen, dass durch dieses Projekt Wohnungen verloren gehen. In der Schillerstraße 3 sind rund 40 Mieter betroffen. "Für mich war die Kündigung wie ein Todesurteil, das kam so unerwartet, das war schrecklich, sagt uns jemand aus der ehemaligen Mieterschaft. Immer noch verunsichert und erst nach langem Zögern und der Zusicherung der Anonymität bereit, überhaupt mit uns zu sprechen. Fritz Wickenhäuser müssen wir nicht lange zu einem Interview überreden. Der Hotelier aus der Schwanthaler Straße hat vor zehn Jahren den Verein Südliches Bahnhofsviertel gegründet. Er warnt: durch das Hotelprojekt verliert das Viertel seine typische Vielfalt:

"Ich finde es furchtbar, wenn es ein Viertel gibt im Zentrum der Stadt, in dem es kein Wohnen gibt, wo nur noch Menschen hin und hersausen, wie in einem Industriegebiet. Dann werden wir auch den Charakter von so einem Industriegebiet kriegen, das darf nicht sein, wir brauchen für den Erhalt des lebenswerten Viertels Menschen, die hier wohnen." Fritz Wickenhäuser, Verein Südliches Bahnhofsviertel

Grüne kritisieren Oberbürgermeister Reiter

So sieht es auch die SPD Stadtratsfraktion. Doch deren Antrag schmetterte die parteilose Stadtbaurätin Elisabeth Merk ab. Aus rechtlichen Gründen habe sie keine Möglichkeit, auf dem Erhalt der Wohnungen zu bestehen.

Dass die Stadt und mit ihr auch Oberbürgermeister Dieter Reiter, der sich sonst gerne als Anwalt der kleinen Leute gibt, die Kündigung der 40 Mieter in der Schillerstraße einfach hinnimmt, kann auch der grüne Stadtrat Paul Bickelbacher nicht verstehen. Er wirft dem SPD-Politiker Mutlosigkeit vor:

"Ich könnte natürlich auch aktiver werden und sagen, ich möchte diese Wohnungen erhalten, ich gehe auf diesen Investor zu, mutlos wäre für mich der beste Ausdruck insgesamt." Paul Bickelbacher, Stadtrat Bündnis90/Grüne

Hotel- und Gaststättenverband: Wir brauchen Wohnungen

Wir hätten natürlich die Stadtspitze dazu befragt, Stadtbaurätin Merk war aber wegen einer Erkrankung für uns nicht zu sprechen. Und der OB hatte für ein Interview angeblich keine Zeit. Mit Conrad Mayer vom Hotel- und Gaststättenverband hat er allerdings gesprochen.

"Wir brauchen keine zusätzlichen Hotels mehr, das hat mir gestern der Oberbürgermeister in einem Telefongespräch bestätigt. Was wir brauchen, und das weiß jeder hier in München, sind zusätzliche Wohnungen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da verlier ich auch als Bürger dieser Stadt das Verständnis, wenn die Stadt daher kommt und sagt, wir können nichts machen." Conrad Mayer, Vorsitzender Hotel- und Gaststättenverband München

Grüne: Bahnhofsviertel auch als Wohnraum nutzen

Da hat sich also einiger Ärger angestaut. Bei den Bewohnern im Bahnhofsviertel und bei vielen Stadtpolitikern. Die Grünen im Rathaus wollen nicht mehr länger nur zusehen, sondern endlich das Thema im Stadtrat diskutieren. Ihr Ziel: den Bebauungsplan so ändern, dass auch im Bahnhofsviertel 20-30 Prozent der Gebäude als Wohnraum genutzt werden müssen.