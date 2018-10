13.10.2018, 13:02 Uhr

Hotel in München nach Saunabrand evakuiert

In einem Hotel in der Münchner Innenstadt ist am Vormittag im Saunabereich ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr musste das Hotel wegen der starken Rauchentwicklung evakuieren. Verletzt wurde niemand, aber es entstand hoher Sachschaden.