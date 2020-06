Hotel im Bayerischen Wald öffnet - mit Wellnessbereich

Das Wellnesshotel Schmelmerhof in Sankt Englmar im Landkreis Straubing-Bogen darf seinen Wellnessbereich wieder öffnen. Markus Schmelmer zeigt sich glücklich und zufrieden über die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Regensburg.

Entscheidung sichert Existenzen

Schmelmer hatte die Klage eingereicht. Im BR-Gespräch sagte er: "Das ist richtig, weil die Existenz unserer Betriebe sonst bedroht ist." Schmelmer fand es ungerecht, dass Wellnessbereiche in anderen Bundesländern und in Österreich öffnen durften. "Ist das Virus bei uns anders? Warum darf ich nicht? Warum soll das ganze Geschäft an mir auf der A3 nach Österreich vorbeifahren?", fragte sich Schmelmer. Ihm ging es um Gleichberechtigung.

Schmelmer hat ein Hygienekonzept erstellt, das sich an Fitnessstudios anlehnt. "Wenn es bei Fitnessstudios geht, dann bei uns auch." Jetzt hat er mit dem Urteil des Verwaltungsgerichts Regensburg Recht bekommen und darf seinen Wellnessbereich mit Hallenbad und Sauna öffnen.

Dehoga: Staatsregierung soll einlenken

Nach diesem Urteil drängt auch der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband die Staatsregierung zum Einlenken.

"Wir fordern, dass die Bayerische Staatsregierung flexibel und schnell handelt, um eine Klagewelle zu verhindern und weiteren Schaden von der Branche abzuwenden." Dehoga-Landesgeschäftsführer Thomas Geppert

Testlauf übers Wochenende

Über das Wochenende wird es in dem Wellnesshotel einen Testlauf geben, denn jetzt könne man noch ändern, was sich in der Praxis nicht bewähre. Schmelmer muss beispielsweise die Anzahl der Liegen von 20 auf sieben begrenzen, am Eingang Desinfektionsspender anbringen und einen Plan mit Gästen erstellen - wann wer ins Schwimmbad oder in die Sauna will. Der Plan soll helfen, keine Warteschlangen entstehen zu lassen. Die Anmeldeliste wird bei der Rezeption abgefragt.

Alle 20 Minuten wird der gesamte Bereich desinfiziert. Deswegen braucht Schmelmer jetzt auch wieder mehr Personal, holt seine Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurück. Am Montag soll der Wellnessbereich dann richtig öffnen.

Schmelmer geht davon aus, dass sein Urteil wegweisend für die Branche sein könnte: "Ich gehe davon aus, dass entweder heute oder morgen die Entscheidung fällt - die lassen nicht 600 Hoteliers eine Klage einreichen."

Zum Hintergrund

Nach Ansicht des Gerichts verstößt die für Saunas und Innenschwimmbecken grundsätzlich geltende vollständige Betriebsuntersagung gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. "Im Vergleich zu anderen geöffneten Einrichtungen wohne derartigen Wellnesseinrichtungen kein Infektionsrisiko inne, das auch bei Anwendung umfassender Schutz- und Hygienemaßnahmen eine Öffnung gänzlich ausschließe", heißt es in der Begründung.

Abgelehnt hat das Gericht mit Verweis auf das Infektionsrisiko dagegen die Öffnung eines Dampfbades und einer Infrarotkabine. Es weist ausdrücklich darauf hin, dass der Beschluss nur für das Hotel "Gut Schmelmerhof“ gilt.