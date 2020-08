Hotel "Drei Mohren" wird umbenannt: Run auf Erinnerungsstücke

Streichholzschachteln, Seifen, Bademäntel, Schirme, Weinflaschen: Die Nachfrage nach Erinnerungsstücken mit dem Logo "Drei Mohren" ist riesig, berichtet der Chef des gleichnamigen Augsburger Hotels, Theo Gandenheimer. Er sei positiv überrascht, sagte Gandenheimer auf BR-Anfrage.

Hotel "Drei Mohren": Erinnerungsstücke gefragt

Viele Gäste und Fans des "Drei Mohren" haben sich nach seinen Worten gemeldet, nachdem die Hotelleitung in der vergangenen Woche die Umbenennung des Hauses angekündigt hatte. Noch in diesem Jahr soll das Traditionshaus in der Augsburger Maximilianstraße den Namen "Maximilian's" bekommen.

Ironischer Namensvorschlag für Umbenennung: "Drei Möhren"

Am Namen "Drei Mohren" hatte es in den vergangenen Jahren viel Kritik gegeben. Organisationen wie die Jugendgruppe von Amnesty International Augsburg halten ihn für "postkolonial und rassistisch". Die Jugend-Organisation hatte schon vor zwei Jahren in einer Petition die Umbenennung des Luxushotels gefordert. Als nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag brachten die Menschenrechtler damals den Namen "Drei Möhren" ins Gespräch. Im Zuge der aktuellen Rassismus-Debatte kochte die Diskussion wieder hoch.

Hotelleitung: "Mohr" keine Abwertung

Die Hotelleitung hatte die Kritik bis zuletzt immer zurückgewiesen. Sie betonte, dass der "Mohr" keineswegs eine Abwertung bedeute, sondern vielmehr eine Wertschätzung beinhalte. Wer sich mit der Geschichte des Namens und des ältesten Augsburger Hotels befasse, müsse zur Kenntnis nehmen, dass der Name positiv besetzt sei, hieß es noch im vergangenen November. Der Legende nach sollen um das Jahr 1495 abessinische Mönche in Augsburg Quartier bezogen haben und überaus freundlich und mit offenen Armen empfangen worden sein.

"Maximilian's" folgt dem gesellschaftlichen Wandel

Anfang August kündigte die Hotelleitung schließlich doch an, das Haus in den kommenden Monaten umzubenennen. Man habe sich entschlossen, mit einem neuen Namen "dem gesellschaftlichen Wandel Genüge zu tun", hieß es zur Begründung. Den künftigen Namen "Maximilian's" verwendet das Hotel schon für eines der hauseigenen Restaurants.

