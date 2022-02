Hotel am Königssee: Ablasshandel mit Ökopunkten?

Die Nationalparkgemeinde Schönau am Königssee ist ein bayerisches Urlaubs-Idyll wie aus dem Bilderbuch – im Sommer wie im Winter. Damit möglichst viele Menschen hier Urlaub machen, hat der Gemeinderat im Frühjahr 2021 den Weg für einen großen Hotelkomplex freigemacht. Dieser sorgt nun für Diskussionen.

Überdimensionierter Hotelkomplex

Auf mehr als 8.000 Quadratmetern soll in Schönau ein Vier-Sterne-Resort entstehen, das über 20 Meter in die Höhe ragen soll. Tief in der Erde soll eine zweigeschossige Tiefgarage Platz für all die Autos schaffen, mit denen die Gäste anreisen werden. Die Fläche ist bereits teilweise versiegelt durch ältere Häuser, die nun frei zum Abriss sind. Der größere Teil der Anlage greift allerdings direkt oder indirekt in die Natur ein. Eine große Naturfläche würde durch den Bau verloren gehen.

Der Bund Naturschutz läuft deshalb Sturm. Rita Poser vom Bund Naturschutz ist entsetzt: "Die versiegelte Fläche wird sich in etwa verdreifachen im Vergleich zu dem, was jetzt ist." Es sei nicht das erste Mal, dass hier die Natur einem Gebäudekomplex weichen musste. Der Königssee ist ein Brennpunkt des Tourismus.

Biotopwertverfahren - Freikauf mit Ökopunkten

Von der Flächenversiegelung kann sich ein Investor jedoch "freikaufen“ – mit sogenannten Ökopunkten. Sie lassen die ökologische Bilanz von Neubauprojekten besser aussehen. Denn durch "naturschutzfachliche Aufwertungsmaßnahmen" – so der Fachjargon – erhält ein Investor Ökopunkte, die er bereits vorsorglich sammeln kann.

Dazu werden brachliegende Flächen aufgekauft, um sie als Streuobstwiesen, Blumenfelder für Insekten oder andere Biotope aufzuwerten. Ein Gutachter ermittelt und prognostiziert dann den Wert dieser Flächen. Wer also eine Fläche durch einen Bau versiegelt, kann an anderer Stelle Umweltfreund sein. Dabei muss diese Fläche nicht einmal im selben Ort sein, sie kann auch viele Kilometer weiter weg erworben werden – so ist es auch im Fall Schönau.

Lukratives Tauschgeschäft

Das Schönauer Hotelprojekt wird etwa zur Hälfte vor Ort ökologisch ausgeglichen. Mit Aufforstungen im Wald gleich hinter dem Hotel und Bepflanzungen auf einer gemeindlichen Fläche in Schönau. Das reicht aber angesichts der Größe des Projekts nicht annähernd aus. Die andere Hälfte des erforderlichen Ausgleichs liefert eine Wiese etwa 200 Kilometer entfernt in Wallgau bei Garmisch. Früher war sie ein verwahrloster Lagerplatz.

Die Bayerischen Staatsforsten, denen die Wiese gehört, sowie eine Weidegemeinschaft schaffen daraus eine sogenannte Magerwiese. Das ist aufwendig, doch idealerweise siedeln sich dort im Laufe der Jahre seltene Pflanzenarten an. Das gibt jede Menge Ökopunkte – wie viele Punkte diese Wiese bringt und wieviel die Bayerischen Staatsforsten daran verdienen, sagen die Beteiligten nicht. Auch der Wallgauer Bürgermeister weiß es nicht. Er hat von dem Deal ohnehin erst erfahren, als er bereits abgeschlossen war.

Der Bürgermeister von Schönau, Hannes Rasp, befürwortet das Hotel-Projekt in seinem Ort und hat gegen diese Art von Tauschgeschäft nichts einzuwenden: "Was bleibt einem groß übrig, wenn man ein Vorhaben umsetzen möchte? Wir haben um uns sehr viel intakte Natur und haben keine eigenen Flächen, die aufgewertet werden können. Dann hat man die Wahl: Entweder man setzt eine Käseglocke drüber und macht nichts mehr, oder man muss schauen, wo kann man an anderer Stelle ausgleichen."

Scheinheiliger Handel auf Kosten der Natur?

Die eine Fläche wird also versiegelt, die andere zwar ökologisch aufgewertet, aber in den meisten Fällen nicht entsiegelt, also wieder der Natur zugeführt. In der Regel wissen nur die Beteiligten, wieviel Geld von wem wofür geflossen ist. Wie früher beim Ablasshandel.

Der Handel scheint sich zu lohnen. Auf ebay-Kleinanzeigen bietet die Volksbank Dinkelsbühl zum Beispiel Ökopunkte im Wert von 230.000 Euro an. Auch Privatbesitzer, Immobilien-Agenturen und staatliche Stellen bieten Acker- und Weideflächen für Ökopunkte an. Der Bund Naturschutz findet dieses System scheinheilig. "Wir sehen in dem Ökopunkte-Handel einen Tauschhandel, der kaschieren soll, was tatsächlich abgeht", sagt Rita Poser vom Bund Naturschutz. "Die Bauindustrie und die Investoren können bauen, wie sie wollen. Und dann sucht man irgendwo in weiter Ferne ein Gebiet."

Zum Artikel: Warum in Bayern zu wenig Ausgleichsflächen umgesetzt werden

Petition und Klage gegen das Luxus-Resort in Schönau

Der Bund Naturschutz und der Landesbund für Vogelschutz haben eine Normenkontrollklage gegen das Hotelprojekt in der bisher beplanten Größe eingereicht. Ihrer Ansicht nach ginge es auch eine Nummer kleiner. Dann würde weniger Fläche versiegelt werden. Und die Wiese im Wallgau könnte trotzdem blühen – einfach so – ohne, dass jemand dafür bezahlt und ein anderer daran verdient.