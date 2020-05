Hotel als Quarantäneunterkunft für Flüchtlinge angemietet

Die Regierung von Niederbayern hat ein momentan geschlossenes Hotel in Bodenmais als Quarantäneunterkunft für die Bewohner von Flüchtlingsunterkünften aus Niederbayern angemietet. Das hat heute Bürgermeister Joachim Haller (CSU) dem BR bestätigt. "Ich bin nicht glücklich über diese Sache, denn der Ort lebt vom Tourismus und so etwas könnte negativ wirken", so Haller. Man müsse aber sachlich damit umgehen. Am schlimmsten seien jetzt Hetzereien in den sozialen Medien.

Vertrag endet, wenn Tourismus anläuft

Der Pächter des Hotels, so Haller, habe der Regierung das Angebot gemacht. Man habe ihn gebeten, darauf zu verzichten - aber vergeblich. Man habe aber zumindest erreicht, dass der Vertrag nur bis 2. Juni läuft, nicht drei Monate, wie sonst üblich. Damit endet der Vertrag, wenn in Bodenmais alle anderen touristischen Betriebe am 30. Mai wieder öffnen dürfen. Die Bewohner stehen unter strenger Quarantäne, dürften auch nicht raus. Das werde von Security-Mitarbeitern überwacht. Es handelt sich nicht nur um positiv getestete Bewohner von Flüchtlingsunterkünften, sondern auch um Kontaktpersonen und Familienangehörige.

Bisher Spezial-Unterkunft in Hengersberg

Die ersten Personen sind letzten Dienstag gebracht worden, teils mit Krankenwagen. Wie viele Menschen in dem Hotel sind, wusste der Bürgermeister nicht. Seines Wissens nach sind aber nur elf Zimmer vermietet, vor allem an Familien.

In den letzten Wochen hatte die Regierung von Niederbayern über mehrere ihrer Gemeinschaftsunterkünfte eine Quarantäne verhängt, nachdem dort einzelne Fälle von Covid-19 aufgetaucht waren. Die Infizierten und ihre Kontaktpersonen wurden bisher meistens in die Gemeinschaftsunterkunft Hengersberg gebracht, die darauf spezialisiert wurde.

Die Anmietung von Hotels war bisher nicht allgemein bekannt. Offenbar sind auch Hotels in anderen Orten dafür angemietet worden. Eine Antwort der Regierung von Niederbayern auf eine BR-Anfrage zu dem Thema steht noch aus.