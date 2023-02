Hospizhelfer mit Handicap erstmals auch im Freistaat

Die Malteser in Unterfranken haben in den Wohngruppen des Dominikus-Ringeisen-Werks im Münnerstädter Stadtteil Kloster Maria Bildhausen im Landkreis Bad Kissingen erstmals in Bayern Menschen mit einem geistigen und/oder körperlichen Handicap zu ehrenamtlichen Hospizhelfern ausgebildet.

Bayernweit einmalige Ausbildung

Christina Gold von den Maltesern in Unterfranken zufolge gab es bundesweit eine solche Ausbildung zur Begleitung von sterbenden Menschen bislang nur in Kiel. Vier Männer und eine Frau aus der Wohneinrichtung Maria Bildhausen sind nun ehrenamtliche Hospizhelfer. Die Ausbildung über ein dreiviertel Jahr wurde von einer Diplom-Sozialpädagogin der Universität Würzburg begleitet.

Intensiv auf neue Aufgabe vorbereitet

Laut Gold wurde für die Kursteilnehmer ein besonderes Konzept entwickelt, bei dem es auch um das Thema "Begreifen" von Tod und Sterben ging. So besuchten die Teilnehmer unter anderem einen Bestatter, einen Friedhof oder einen Friedwald. Sie lernten auch, wie wichtig es ist, mit viel Empathie am Bett von sterbenden Menschen in ihren Wohngruppen oder im Krankenhaus zu sitzen, sich Sorgen und Nöte der Sterbenden anzuhören, sie dabei auch zu berühren, all das Auszuhalten und in den richtigen Momenten auch mal zu schweigen und einfach nur "da zu sein".

Im Bistum Würzburg gibt es derzeit etwa 300 aktive ehrenamtliche Hospizhelfer.