Horst Seehofer wird Ehrenbürger der Stadt Augsburg

Der Vorschlag, Horst Seehofer zum Ehrenbürger der Stadt Augsburg zu machen, kam von Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU). In seiner letzten Sitzung in diesem Jahr hat der Stadtrat die Sache besiegelt.

Einsatz für die künftige Uni-Klink

Mit der Ehrung möchte die Stadt Seehofers Einsatz für die Umwandlung des Klinikums Augsburg in eine Uni-Klinik würdigen. Der CSU-Chef hatte sich am 16. Februar 2009 mit einem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Augsburg öffentlich dafür stark gemacht. „Die Uni-Klinik kommt!!!“, lauteten seine Worte. Von der Stadt heißt es nun, Seehofers Verdienste gingen weit über diesen Satz hinaus. Es seien große Widerstände abzuarbeiten gewesen.

Nicht die erste Ehrung

Wann Seehofer die Ehrenbürgerwürde verliehen wird, steht noch nicht fest. Es ist nicht die erste Ehrung, die der Bundesinnenminister für sein Engagement für die Uniklinik erhält: Der Landkreis Augsburg hatte Seehofer deswegen bereits im Februar mit dem Ehrenring mit Brillant des Kreises ausgezeichnet. Der Landkreis war bislang zusammen mit der Stadt Träger des Großkrankenhauses. Die Umwandlung der Klinik wird zum 1. Januar 2019 vollzogen.