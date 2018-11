Horst Seehofer: streitbar bis zum Schluss

Der Aufstieg Horst Seehofers begann mit einer Niederlage: Nach dem Sturz von Edmund Stoiber 2007 wurde nicht er, sondern sein Erzrivale Erwin Huber auf dem CSU-Parteitag zum Vorsitzenden gewählt. Für Seehofer klappte es dann erst im zweiten Anlauf - ein Jahr später.

Nach der CSU-Niederlage bei der Landtagswahl 2008 wählte ihn der Parteitag mit 90,3 Prozent zum Vorsitzenden, und Seehofer nahm die Wahl freudig an. Das Amt des Parteichefs wollte er immer haben. Er sah sich als Erbe von Franz Josef Strauß und sagte das auch: "Ja, in weiten Teilen fühle ich mich schon als Erbe. Mache das auch so."

Trotz Affäre wird er 2008 CSU-Vorsitzender

Doch das Verhältnis zwischen der CSU und Seehofer war nie einfach. 2007 galt Seehofer vielen als unberechenbarer Einzelkämpfer. Der Titel "Crazy Horst" fiel in der CSU. Um Seehofer zu verhindern, arbeiteten manche Gegner auch mit fragwürdigen Mitteln. 2007 wurde publik, dass Seehofer eine Geliebte hatte, die von ihm ein Kind bekam.

"Ja, das Zusammentreffen dieser Veröffentlichung und der Diskussion über den Parteivorsitz ist schon ein eigenartiger Vorgang." Horst Seehofer 2007

Seehofer holt für die CSU die absolute Mehrheit zurück

Dennoch wurde Seehofer rasch die absolute Nummer Eins. Er machte die CSU wieder stark und holte 2013 sogar die absolute Mehrheit zurück. Am Wahlabend rief er seinen Anhängern zu: "Das ist ein großartiger Wahlerfolg. Die CSU lebt als Volkspartei."

Seinen Parteifreunden gab er oft das Gefühl, ihnen überlegen zu sein. Er machte sich über "Pyjama-Strategen" lustig, die in den entscheidenden Phasen den Mund nicht halten könnten. Legendär wurde sein Spruch: "Dieses Quatschi, Quatschi, Quatschi. Jeder weiß was. Jeder redet."

Seehofer versus Söder

Und Seehofer machte gerne Späße auf Kosten anderer. Einmal traf es den unglücklichen Agrarminister Christian Schmidt, den er als ausgewiesenen Experten "für die Fragen, die Bananen, Kartoffeln und Ähnliches betreffen" titulierte.

Legendär wurde auch die Weihnachtsfeier der CSU im Jahr 2012, auf der Seehofer vor Journalisten über Markus Söder lästerte: Der Parteichef attestierte dem Franken "charakterliche Schwächen", übertriebenen Ehrgeiz und einen Hang zu "Schmutzeleien". Lange lautete eines der großen politischen Ziele von Horst Seehofer, einen weiteren Aufstieg von Markus Söder zu verhindern.

Dauerfehde mit Angela Merkel

Seine vielleicht härteste Gegnerin - neben Söder natürlich - war Angela Merkel. Mit ihr lag Seehofer immer wieder über Kreuz. Meist setzte sich Merkel durch und Seehofer musste die Krallen einziehen. Auf einem Parteitag nannte er sich und die CSU ein harmloses Haustier: "Mehr sag ich jetzt nicht, denn nach den Agenturmeldungen des heutigen Nachmittags ist die CSU ein schnurrender Kater geworden."

Im Streit um die Asylpolitik wollte er es aber doch wissen. Beim Parteitag 2015 demütigte Seehofer die CDU- Vorsitzende. Während er Merkel abkanzelte, musste sie wie ein Schuldmädchen hinter ihm stehen und zuhören:

"Angela Merkel und Horst Seehofer haben noch immer für alles eine Lösung gefunden. Wenn das Dein Motto in den nächsten Wochen ist, dann bist Du wieder herzlich eingeladen." Horst Seehofer 2015

Seehofer polarisierte

Seehofer war schon immer ein Politiker der Gegensätze. Mit seinem Politikstil polarisierte er. Die einen kritisierten ihn als Wendehals, als "Drehhofer", die anderen schätzten genau das an ihm. Seehofer nannte das, in alter CSU-Manier, seine Koalition mit den Bürgern.

Über Jahre verblüffte Seehofer immer wieder als gewiefter Taktiker, doch er machte auch Fehler. Sein vielleicht entscheidender: 2012 erklärte er, dass er 2018 nicht mehr als Ministerpräsident antreten werde. Bei der Landtagswahl 2013 werde er 64 sein, rechnete er damals vor. "Wenn mir die Bevölkerung das Vertrauen gibt, dann mache ich noch die fünf Jahre. Dann bin ich 69 und dann ist 2018 Schluss." Später nannte er die Ankündigung selbst einen Fehler. Seehofer entschied sich, doch weiter zu machen.

Aus dem Amt gedrängt

Es kam bekanntlich anders. Seehofer wurde als Ministerpräsident aus dem Amt gedrängt. Die Tatsache, dass ausgerechnet sein Dauerrivale Markus Söder Landesvater wurde, störte ihn dabei wahrscheinlich weniger als der Verlust an sich. Sicher hat er mit dem ein oder anderen aus der CSU-Fraktion im Landtag noch eine Rechnung offen. Sie haben ihn nach der verkorksten Bundestagswahl 2017 fallen lassen und auf Söder gesetzt.

Doch wer glaubt, Seehofer setze mit seinen Alleingängen, seiner politischen Unberechenbarkeit auf eine Schwächung der CSU und wolle sich damit rächen, der irrt. Vielmehr sieht er es immer noch als seine Aufgabe, in der CSU die Richtung anzugeben, auch wenn im Moment Markus Söder den Ton angibt. "Die CSU ist mein Leben", sagte er einmal.

Allerdings ist Seehofer auch eines: stur. Er nimmt Streit und Uneinigkeit und damit Schaden für seine Partei in Kauf, indem er seinem eigenwilligen Stil treu bleibt. So hat er sich bis heute nie für seine Aussagen, dass ausgerechnet an seinem 69. Geburtstag 69 Flüchtlinge abgeschoben wurden, entschuldigt. Ganz im Gegenteil. Bei einem Termin im Bayerischen Landtag zog er vor den versammelten Pressevertretern sogar einen Zettel aus der Tasche und las sein genaues Zitat von diesem Tag vor. Nicht er habe einen Fehler gemacht, sondern jene, die seine Aussage falsch interpretierten.

Der nicht vollzogene Rücktritt und die Folgen

Als Sinnbild für die Sturheit und Entschlossenheit Seehofers steht wohl der 1. Juli 2018. An diesem Sonntag beriet der CSU-Vorstand in München über den Streit mit der CDU über die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze. Von seiner Partei forderte Seehofer an diesem Abend absolute Geschlossenheit, sonst werde man Merkel in dieser Sache nicht die Stirn bieten können.

Die Mehrheit des CSU-Vorstandes hatte er zwar auf seiner Seite, doch es gab auch offene Kritik an Seehofers Kurs. Dies war ihm, so erzählten es Teilnehmer, offenbar zu viel - und er kündigte seinen Rücktritt an. Auf Drängen von Vorstandsmitgliedern, vor allem Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, lenkte er um 02:30 Uhr in der Früh aber doch wieder ein und verschob seinen Rücktritt. Schon am nächsten Tag gelang bei einem Krisentreffen in Berlin eine erneute Einigung mit Merkel.

Seehofers Beliebtheitswerte rutschten im Zuge des Asylstreits zunehmend in den Keller - genauso wie die Umfragewerte seiner Partei vor der Landtagswahl. Und auch mit seinem Vorgehen im koalitionsinternen Streit über Verfassungsschutzschef Hans-Georg Maaßen hat sich Seehofer bei vielen Wählerinnen und Wählern wohl keinen Gefallen getan.

Die Quittung nach dem 14. Oktober

Die 37,2 Prozent der CSU bei der Landtagswahl waren eine historische Niederlage. Die Alleinregierung ist damit wieder Geschichte. Zum Glück für Markus Söder reicht es aber für ein konservatives Zweierbündnis mit den Freien Wählern, das Söder liebevoll "Bayernkoalition" taufte. Seehofer ist an den Rand gedrängt, viele in der CSU sehen in ihm den Hauptschuldigen für das Wahldebakel. Auf diesen Vorwurf reagiert der Parteivorsitzende eingeschnappt, wiederholt immer wieder, dass er schließlich nicht der Spitzenkandidat gewesen sei. In der CSU formiert sich allerdings Widerstand, denn mit der Europawahl im Mai 2019 steht für die Partei zu viel auf dem Spiel.

Seehofers Ankündigung, bei einem Sonderparteitag Anfang 2019 nicht mehr als Parteivorsitzender zu kandidieren, ist wohl dem Druck in der CSU geschuldet. Zum Ende von Seehofers CSU-Karriere steht eine gemischte Bilanz. Es bleibt das Bild vom gewieften Taktiker, der für die CSU viel erreicht hat. Aber es bleibt auch die Erinnerung an einen politischen Spieler sowie an einen Parteichef, in dessen Verantwortung drei krachende Wahl-Niederlagen fielen.