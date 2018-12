Horst Seehofer soll Ehrenbürger der Stadt Augsburg werden.

Wie der Pressesprecher der Stadt Richard Goerlich dem Bayerischen Rundfunk bestätigte, hatte Oberbürgermeister Kurt Gribl dem Ältestenrat heute den Vorschlag zur Ehrung des früheren bayerischen Ministerpräsidenten gemacht.

Laut Informationen der Augsburger Allgemeinen möchte die Stadt damit den Einsatz Seehofers für die Umwandlung des Klinikums Augsburg in eine Uni-Klinik würdigen. Der CSU-Chef hatte sich am 16. Februar 2009 mit einem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Augsburg öffentlich für eine Uni-Klinik stark gemacht. "Die Uni-Klinik kommt!!!", lauteten seine Worte.