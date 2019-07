Horst Seehofer: Der Erbe von Strauß?

Der Aufstieg von Horst Seehofer begann mit einer Niederlage. Nach dem Sturz von Edmund Stoiber wurde nicht er, sondern sein Intimrivale Erwin Huber Parteichef. Für Seehofer klappte es erst im zweiten Anlauf. Nach der CSU Niederlage bei der Landtagswahl wählte ihn der Parteitag im Oktober 2008 mit 90,3 Stimmen zum Vorsitzenden und Seehofer nahm die Wahl freudig an. Das Amt des Parteichefs wollte er immer haben. Er sah sich als Erbe von Franz-Josef Strauß und sagte das auch: "Ja, in weiten Teilen fühle ich mich schon als Erbe. Mache das auch so."

Trotz Berichten über sein Privatleben wird er 2008 CSU Vorsitzender

Das Amt des Parteichefs wollte er immer haben. Doch das Verhältnis zwischen CSU und ihm war nie einfach. Obwohl er Bundesgesundheitsminister war, Bundeslandwirtschaftsminister, erfolgreicher Ministerpräsident und zuletzt auch noch Bundesinnenminister, wird er bis heute als Einzelkämpfer gesehen. Das Wort vom "Crazy Horst" fiel in der CSU. Um Seehofer zu verhindern, kämpften manche auch mit fragwürdigen Mitteln. 2007 wurde publik, dass Seehofer eine Geliebte und die von ihm ein Kind bekommen hatte. In einem BR Interview sah Seehofer damals einen sonderbaren Zufall und sagte: "Ja, das Zusammentreffen dieser Veröffentlichung und der Diskussion über den Parteivorsitz ist schon ein eigenartiger Vorgang."

Seehofer holt für die CSU die absolute Mehrheit zurück

Jahre später ist Seehofer dennoch die absolute Nummer eins. Nach fulminanten Wahlsiegen ist Seehofer auf dem Gipfel seiner Macht und die CSU tanzt nach seiner Pfeife. Die Partei hat sich mit seinem Stil und auch seinen Kurswechseln arrangiert und Seehofer genießt die Rolle des unumschränkten Chefs. Bei einem Parteitag erlaubt er den Mitgliedern, über ihn zu richten und weiß insgeheim, dass das nicht passieren wird: "Ihr könnt danach auch alle wieder über mich herfallen, aber die nächsten sieben, acht Wochen sollte es geschlossen sein. Da brauchen wir Disziplin."

Als Ministerpräsident macht er den Weg frei für eine gute Nachbarschaft zwischen Bayern und Tschechien

In seinem Wirken als Ministerpräsident dürfte die Normalisierung des Verhältnisses zu Tschechien in Erinnerung bleiben. Mit einer Reise nach Prag, wenige Tage vor Weihnachten 2010, beendete Seehofer die politische Eiszeit zwischen Bayern und Tschechien. Seine Rede in der deutschen Botschaft war ein historisches Ereignis. Vier Jahre später wird in Prag sogar eine bayerische Repräsentanz eröffnet. Seine Auslandsreisen nach Russland wurden dagegen oft mit viel Kritik begleitet. Weil er sich mit Wladimir Putin traf und Viktor Orban zu CSU-Klausuren einlud, sprachen Kritiker von bayerischer Nebenaussenpolitik auf Kosten der Kanzlerin.

Späße auf Kosten anderer

Was Seehofer liebt, aber viele nervt, ist seine Lust, Späße auf Kosten anderer zu machen. Einmal traf es den unglücklichen Agrarminister Christian Schmidt, den er als ausgewiesenen Experten "für die Fragen, die Bananen, Kartoffeln und ähnliches betreffen", titulierte. Vor einem Jahr feixte er über 69 Asylbewerber, die an seinem 69. Geburtstag abgeschoben wurden. Ein typischer Seehofer Scherz, den viele nicht verstanden. Seinen Parteifreunden gab er mehrmals das Gefühl, ihnen überlegen zu sein. Sprach von Pyjamastrategen und Leuten, die in den entscheidenden Phasen den Mund nicht halten könnten und lästerte ab: "Dieses reden, reden, reden. Das ist unsere einzige Schwäche, die wir haben in der CSU. Dieses Quatschi. Quatschi, Quatschi."

Dauerfehde mit Angela Merkel

Sein vielleicht härtester Gegner neben Markus Söder war Angela Merkel. Mit ihr kam er immer wieder übers Kreuz. Meist setzte sich Merkel durch und Seehofer musste die Krallen einziehen. Auf einem Parteitag nannte er sich und die CSU ein harmloses Haustier: "Mehr sag ich jetzt nicht, denn nach den Agenturmeldungen des heutigen Nachmittags ist die CSU ein schnurrender Kater geworden."

Im Streit um die Asylpolitik wollte er es aber doch wissen. Beim Parteitag 2015 demütigte er die CDU Vorsitzende. Während Seehofer Merkel abkanzelte, musste sie wie ein Schuldmädchen hinter ihm stehen und zuhören: "Angela Merkel und Horst Seehofer haben noch immer für alles eine Lösung gefunden. Wenn das dein Motto in den nächsten Wochen ist, dann bist Du wieder herzlich eingeladen."

Die Ankündigung, 2018 nicht mehr anzutreten, war sein großer Fehler

Seehofer hat die CSU stark gemacht. Doch Seehofer machte auch Fehler. Sein vielleicht entscheidender: 2012 erklärte er, dass er 2018 nicht mehr als Ministerpräsident antreten werde und so verkündete er: "Ich bin jetzt 64, wenn die Landtagswahl ist nächstes Jahr. Im Moment bin ich noch 63. Und ich bewerbe mich dann und wenn mir die Bevölkerung das Vertrauen gibt, dann mache ich noch die fünf Jahre. Dann bin ich 69 werde 2018 und dann ist Schluss." Später nannte er die Ankündigung selbst einen Fehler. Es kam bekanntlich auch anders, als Seehofer es sich vorgestellt hatte. Seehofer wurde aus dem Amt gedrängt.

Im Machtkampf mit Söder fühlte sich Seehofer von den eigenen Leuten demontiert

Der erzwungene Abschied von der Macht in Bayern hat Seehofer tief verletzt. Bei einem seiner letzten Presseauftritte als Ministerpräsident klagte er: "Fragen Sie bitte andere, warum ich in Bayern aufhören soll, aber in Berlin unverzichtbar sein soll", und verglich seinen Rückzug aus Bayern mit einem historischen Ereignis, dem Ende des Vietnamkrieges 1975. Es sollte nur ein Scherz sein, aber der sagte vermutlich auch viel über Seehofers Gemütsleben aus: "Ich hab des in den letzten Tagen immer verglichen mit dem Abrücken der Amerikaner aus Saigon. Ich will also net auf des Dach flüchten und dann aus der Staatskanzlei abfliegen."

Seiner eigenen Landtagsfraktion warf Seehofer vor, ihn bewusst demontiert zu haben: "Die Diskussion, die dann eingesetzt hat, die kennen Sie, auch mit einer ganz erheblichen Demontage meiner Person. Ich habe zu dieser ganzen Entwicklung nie etwas gesagt."

Seehofer hat das selbstgesteckte Ziel, die CSU zu verjüngen, nicht erreicht

In der CSU ist Seehofer derjenige, dem die Rückeroberung der absoluten Mehrheit gelang. Andere, selbstgesteckte Ziele, hat er nicht erreicht. So ist die CSU unter seiner Führung nicht jünger und auch nicht weiblicher geworden. Dabei hatte er das 2007 laut gefordert: "Es geht um die Frage, wie können wir uns personell durch jüngere Frauen und Männer auch besser aufstellen.“