Horrorcrashs mit Motorrädern in Niederbayern

Bei einem Frontalzusammenstoß sind am späten Nachmittag bei Dingolfing drei Fahrzeuge in Flammen aufgegangen - zwei Autos und ein Motorrad. Mindestens drei Menschen wurden nach ersten Angaben am Unfallort zum Teil schwerst verletzt. Der Unfallhergang ist noch unklar. Die alte B11 zwischen Dingolfing und Mamming musste auf Höhe Rosenau komplett gesperrt werden. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist im Einsatz, darunter auch ein Rettungshubschrauber.