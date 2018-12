Horror-Crash auf B2: Zwei Tote, vier Schwerverletzte

Der Aufprall der beiden Fahrzeuge war gewaltig - mehrere hundert Meter sind die Trümmerteile auf der Bundesstraße verteilt. Mehrere Personen waren in den Autos eingeklemmt, für zwei Menschen kam jede Hilfe zu spät - den Rettungskräften bot sich ein schreckliches Bild.

Missglücktes Überholmanöver

Nach ersten Informationen der Polizei kam es bei einem Überholmanöver in einer langgezogenen Kurve zum Unfall. Ein 75-jähriger Garmisch-Partenkirchener kollidierte beim Wiedereinfädeln mit dem Auto eines 27-Jährigen aus Gauting. Durch den Aufprall schleuderte das Fahrzeug des Garmisch-Partenkircheners in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, in dem drei Italiener saßen. Der Beifahrer und eine Person auf der Rückbank wurden durch die Wucht des Aufpralls getötet - der Fahrer wurde schwer verletzt. Auch der 75-jährige Garmisch-Partenkirchner kam mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Personen im Fahrzeug aus Gauting wurden leicht verletzt.

Laut Polizei entstand ein Sachschaden von über 100.000 Euro. Die Aufräumarbeiten dauern weiter an. Ein Gutachter der Polizei ist vor Ort, um den genauen Unfallhergang zu klären. Die B2 ist auf Höhe Tennsee bis auf Weiteres in beiden Richtungen gesperrt.