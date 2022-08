Hopfenschätzung: Ernte-Einbußen im Spalter Anbaugebiet

Die Hopfenbauern aus dem Anbaugebiet Spalt rechnen in diesem Jahr mit erheblichen Ernte-Einbußen. Lang anhaltende Hitze und große Trockenheit haben dem Bestand stark zugesetzt, sagte Frank Braun, Geschäftsführer der Spalter Verwertungsgesellschaft bei der heutigen Hopfenschätzung in Mäbenberg im Landkreis Roth. Allerdings gebe es noch genügend Hopfen-Reserven aus den vergangenen Jahren, die zum Teil sehr erfreulich für die Hopfenbauern waren.

Bewässerungssystem für Spalter Hopfenanbaugebiet in Planung

Angesichts der klimatischen Entwicklung könnten die Bauern künftig kaum noch auf Bewässerung verzichten. Planungen für ein entsprechendes nachhaltiges Bewässerungssystem für das Spalter Hopfenanbaugebiet seien bereits auf der Zielgeraden, so Braun. Denn auf Feldern ohne Bewässerung sind die Hitzeschäden in diesem Jahr enorm. Diese könnten sich, so befürchtet Braun, auch im kommenden Jahr negativ auf die Ernte auswirken.

Steigende Energiepreise setzen Hopfen-Branche zu

Neben den geringen Erträgen setzen auch die steigenden Energiekosten die Branche unter Druck. Dazu komme die Erhöhung des Mindestlohns und anderweitig gestiegene Preise. So hätten sich zum Beispiel die Preise für Düngemittel mindestens verfünffacht. Die Spalter Hopfenbauern gehen davon aus, pro Hektar etwa 2.000 Euro Mehrkosten zu haben. Ein mittelständischer Betrieb im Spalter Anbaugebiet hat im Schnitt zehn Hektar Fläche. Entsprechend wird hier mit einer Mehrbelastung von rund 20.000 Euro pro Betrieb gerechnet.

Hopfen-Ernte hat kaum Einfluss auf Bierpreise

Die Bierpreise beeinflusst die Hopfenernte übrigens kaum. Denn zwischen Hopfenbauern und Brauereien gibt es feste Verträge, in denen die Preise langfristig festgelegt sind. Zudem macht der Hopfen beim Brauen nur einen geringen Anteil aus. Ein Pils beispielsweise benötigt beim Brauvorgang lediglich ein Gramm Hopfen. Dennoch stehen auch die Brauereien aktuell unter dem Druck steigender Energie- und Produktionskosten. Entsprechend höhere Bierpreise sind also gut möglich, allerdings unabhängig von der diesjährigen Hopfenernte.