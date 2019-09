17.09.2019, 05:57 Uhr Artikel mit Bildergalerie

Hopfenerntemaschine brennt: Schaden von 750.000 Euro

In Elsendorf im Landkreis Kelheim hat in der Nacht eine landwirtschaftliche Halle gebrannt. Zuvor hatte eine Hopfenerntemaschine Feuer gefangen. Der Brand richtete einen Schaden von rund 750.000 Euro an. Verletzt wurde niemand.