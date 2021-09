Hopfenernte in Niederbayern: mit weniger Problemen, aber zu spät

Ob Corona oder nicht: Die Ernte muss eingefahren werden. So auch in den niederbayerischen Hopfengärten. Seit gut einer Woche läuft nun die Ernte in der Hallertau - im weltweit größten zusammenhängenden Hopfenanbaugebiet der Welt.

Größtes Problem: das Wetter

Waren vergangenes Jahr die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Hürden für Erntehelfer aus dem Ausland das größte Problem der Hopfenbetriebe, ist es dieses Jahr das Wetter. Für den Hopfen war es zu kalt und zu nass. Vor allem im Frühjahr, weswegen die Ernte viel später begann als üblich. Dennoch kann sie bislang reibungslos durchgeführt werden, heißt es vom Verband Deutscher Hopfenpflanzer.

Ausgebautes Testangebot für Erntehelfer

Das liegt auch daran, dass sich die Corona-Bedingungen für Erntehelfer im Vergleich zum Vorjahr stark verbessert haben. Impfungen und ein ausgebautes Testangebot haben die Einreise aus dem Ausland erleichtert. Die Ernte kann nach Angaben des Verbands nahezu unter Normalbedingungen stattfinden.

Keine Probleme bei der Erntehelfer-Einreise

Über die häufig angepassten Vorgaben der Politik hat der Verband zuletzt wöchentlich informiert und entsprechende Konzepte entwickelt.

"So waren unsere Pflanzer ständig auf dem neuesten Stand und das hat somit auch keine Probleme verursacht bei der Anreise, beziehungsweise beim Arbeitseinsatz der Mitarbeiter." Adolf Schapfl, Präsident Verband Deutscher Hopfenpflanzer e.V.

Verband der Hopfenpflanzer optimistisch gestimmt

Bis Ende September soll die Hopfenernte abgeschlossen sein. Das Zwischenfazit fällt positiv aus: Der Verband rechnet mit einer leicht überdurchschnittlichen Ernte.

In der Hallertau, die zum Teil in Nieder- und zum Teil in Oberbayern liegt, werden 17.000 Hektar der deutschlandweit 20.000 Hektar Hopfen angebaut.