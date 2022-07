Honig selbst gemacht: Schwabens Imker verzeichnen Zulauf

"Klar, der erste Stich tut weh, aber irgendwann ist es wie ein Mückenstich", sagt Imker Daniel beim Tag der offenen Tür der Imkerschule in Kaufbeuren. Angehende Imkerinnen und Imker konnten sich am Wochenende Tipps für die Arbeit mit den Bienen abholen. Die Imkerschule zeige viele Arbeitsschritte und vermittele Hintergrundwissen, erklärt Johann Fischer. Er ist staatlicher Bienenfachberater am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kaufbeuren.

Imker auf Probe: Vereine unterstützen Neulinge

Anfängern rät Fischer, sich von einem Imkerverein betreuen zu lassen und sich erst einmal ein Bienenvolk auszuleihen. "Sie können wirklich so, wie bei einem Pkw, wenn man eine Probefahrt macht, hier das Imkern auf Probe lernen. Und wenn sie sagen, nein, ist nicht, dann steigen sie aus", rät Fischer.

Auf einige Dinge müssen sich angehende Imker einstellen: Um die 1.000 Euro kostet die erste Ausrüstung. Geduld brauche man, sagt Bienenfachberater Fischer und: "Man weiß, dass man Pfingsten nicht mehr in den Urlaub fährt." Im Frühsommer steht die Schwarmzeit der Bienen an: Bienenvölker spalten sich auf, um sich zu vermehren.

Imkerschule zeigt Umgang mit Varroa-Milbe

Johann Fischer zeigt den Imker-Anfängern auch, wann sie gegen die gefürchtete Varroa-Milbe einschreiten müssen. Er steht an einem Bienenkasten und hat ein spezielles Auffang-Brett in der Hand, das unter dem Kasten angebracht wird. Fallen täglich mehr als fünf Milben auf das Brett, rät er zum Handeln.

Sollte die Zahl der Milben auf mehr als zehn am Tag steigen, rät er dazu, noch am selben Tag einzugreifen. Eine Möglichkeit, gegen den Schädling vorzugehen, ist, das Bienenvolk mit Puderzucker zu bestäuben, was dazu führt, dass die Milben von den Bienen abfallen.

Interesse an Imkerei nimmt zu

Schmerzende Stiche, Kosten für die Ausrüstung und das Risiko, das erste Bienenvolk trotz großem Aufwand zu verlieren, sind Hürden für neue Imker. Trotzdem verzeichnen Schwabens Imkervereine steigendes Interesse. Sie und die Imkerschule in Kaufbeuren helfen neuen Kollegen beim Start.