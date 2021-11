Homosexuelle Paare müssen Kosten künstlicher Befruchtung tragen

Gleichgeschlechtliche Ehepaare müssen die Kosten einer künstlichen Befruchtung selbst tragen – und nicht die Gesetzlichen Krankenkassen. Das hat das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel am Mittwoch entschieden. Das Gericht verhandelte über die Klage einer in gleichgeschlechtlicher Ehe lebenden, an einer Fertilitätsstörung leidenden Frau aus Aschaffenburg.

Kostenübernahme nur bei Verwendung von Ei- oder Samenzellen des Ehepartners

Die Aschaffenburgerin verlangte von der Hanseatischen Krankenkasse (HEK) die Erstattung der Kosten einer künstlichen Befruchtung. Vor dem Sozialgericht Würzburg und dem Bayerischen Landessozialgericht München hatte die Klägerin keinen Erfolg. Beide Instanzen hatten argumentiert, Voraussetzung für die Kostenerstattung sei, dass bei der künstlichen Befruchtung Ei- und Samenzellen des Ehepartners verwendet werden - dass also eine sogenannte homologe Insemination durchgeführt wird. Bei einer gleichgeschlechtlichen Ehe bestehe aber die Notwendigkeit, Spendersamen eines Dritten im Rahmen einer heterologen Insemination zu nutzen. Dies sei von der gesetzlichen Regelung nicht umfasst. Auch heterosexuellen Ehepaare müssen die künstliche Befruchtung selbst bezahlen, wenn beide Partner unfruchtbar sind.

Gleichbehandlungsgrundsatz "nicht verletzt"

Die Klägerin sah darin insbesondere eine Verletzung des vom Grundgesetz geschützten Gleichbehandlungsgebotes - und ging in Revision. Das BSG wies diese nun jedoch als unbegründet zurück. Die Privilegierung der homologen gegenüber der heterologen Insemination verstoße nicht gegen den Gleichheitssatz, da sie ebenso für heterosexuelle Paare mit zwei unfruchtbaren Partnern gelte.