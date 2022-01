Homosexuelle Mitarbeiter: Bistum Würzburg will neues Dienstrecht

Wer homo-, bisexuell oder auch trans ist, hat es als Mitarbeiter in der katholischen Kirche auch im Jahr 2021 noch schwer. Darauf wies jüngst die Initiative "OutInChurch" hin, für die 125 queere Kirchenmitarbeiter, sich outeten - und berichteten.

Keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen in Würzburg

Teils führen demnach homosexuelle Beziehung zu Kündigungen, teils herrscht schlicht ein "Klima der Angst" wie der Würzburger Studentenpfarrer Burkhard Hose es ausdrückt.

Das Bistum Würzburg hat nun in Person des Generalvikars Jürgen Vorndran auf "OutInChurch" reagiert und sich auf die Seite der Initiative gestellt. Wer in einer homosexuellen Partnerschaft lebt, muss im Bistum laut Vorndran keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen fürchten.

Einsatz für Kirchenrechts-Änderung

Darüber hinaus möchte das Bistum Würzburg sich laut dem Generalvikar dafür einsetzen, dass dies zur Regel wird. "Wir hoffen und setzen uns dafür ein, dass das Dienstrecht zum Umgang mit queeren Personen und homosexuellen Partnerschaften sehr bald eine entsprechende Änderung erfährt", so Vorndran in einem Tweet des Bistums Würzburg. Die Beschäftigten sollen Kirche ohne Angst erleben. Die ostbayerischen Bistümer Regensburg und Passau hatten sich in ihren Reaktionen auf die Initiative am Montag noch bedeckt gehalten.

Bislang sieht die Grundordnung des kirchlichen Dienstes die Möglichkeit vor, Mitarbeiter wegen ihrer sexuellen Orientierung zu entlassen: "Für eine Kündigung sieht die Kirche folgende Loyalitätsverstöße als schwerwiegend an: (…) das Eingehen einer eingetragenen Lebenspartnerschaft." Diese Grundordnung ist Basis des kirchlichen Arbeitsrechtes und gilt nicht nur für Priester, sondern etwa auch Gemeindereferentinnen, Religionslehrende, Kindergärtnerinnen oder Sozialarbeiter. Sie wird von den deutschen Bischöfen und Erzbischöfen erlassen und wurde zuletzt 2015 überarbeitet.