"Homo-Lobby": Hass-Mails aus Polen an Münchner Priester

Die bösen Mails, die Wolfgang Rothe derzeit dutzendfach erreichen, sind allesamt auf Polnisch. "Die muss ich dann immer mühsam übersetzen, was ich auch nicht in jedem einzelnen Fall machen möchte", sagt der Pfarrer im Pfarrverband München-Perlach dem BR. Die Mails, die er bislang entschlüsselt hat, genügen ihm jetzt schon, um festzustellen: Katholische Kirche und Nationalkonservative - in Polen eine unheilige Allianz. "Die Kirche wird in Polen von politischen Kreisen instrumentalisiert, um ihre Ideologie unter die Menschen zu bringen - und aus eben diesen Kreisen kommt der Großteil dieser Meldungen."

Hintergrund ist Rothes Vorgehen gegen den polnischen Priester und Theologieprofessor Dariusz Oko, der in der in Köln erscheinenden Zeitschrift "Theologisches" homosexuelle Geistliche mit "Parasiten" und "Krebsgeschwür" verglichen hatte. Rothe hatte den Fall zur Anzeige gebracht, woraufhin das Amtsgericht Köln ein Strafbefehl in Höhe von 4.800 Euro gegen Oko erlassen hatte.

Polens Vize-Justizminister: "freiheitsfeindliche Tendenzen in Deutschland"

Am Wochenende sprach nun der polnische Vize-Justizminister Marcin Romanowski von "freiheitsfeindlichen Tendenzen im deutschen Rechtsschutzsystem". "Die Verhängung von Strafen für wissenschaftliche Tätigkeiten ist eine Bedrohung der Grundfreiheiten und europäischen Standards", sagte der Politiker der nationalkonservativen Partei Solidarisches Polen (SP) der Deutschen Presse-Agentur. Romanowski gehört Berichten zufolge auch der erzkatholischen Organisation Opus Dei an.

Die Verfasser jener Mails, die in Rothes Postfach eingehen, geben Oko ebenso Rückendeckung und beschuldigen den Münchner Pfarrer, einer vermeintlichen "Lavendel-" oder "Homo-Mafia" in der Kirche anzugehören. Davon war bereits im Zusammenhang mit der Vatileaks-Affäre in der Amtszeit von Papst Benedikt XVI. die Rede.

Amtsgericht beruft sich auf Volksverhetzung

Für Rothe sind diese Lobby-Vorwürfe indessen eine "Chimäre", die immer dann vorgebracht würde, wenn es darum gehe, eigentliche Absichten zu verschleiern. "Und wenn man den Artikel von jenem polnischen Priester einmal genauer in Augenschein nimmt, dann wird man sehen, dass es ihm überhaupt nicht darum geht, was er nämlich vorgibt, Kinder und Jugendliche von einer übergriffigen 'Lavendel-Mafia' zu schützen, sondern dass er einfach dumpfe Hetze gegen Homosexuelle betreibt."

So sah das auch das Amtsgericht Köln - auf Basis von Paragraf 130 des Strafgesetzbuches zur Volksverhetzung. Der Herausgeber der Zeitschrift "Theologisches" indes beruft sich auf die Meinungs- und Pressefreiheit. Der Autor habe nicht Homosexuelle diskriminieren, sondern einen theologischen Debattenbeitrag lancieren wollen. Autor und verantwortlicher Redakteur kündigten bereits Einspruch gegen den Strafbefehl an. Nun kommt es zur Verhandlung, allerdings ohne Beteiligung Rothes. Der hat indessen sicherheitshalber sein Namensschild von der Wohnungstür entfernt und fühlt sich mit Blick auf die polnische Öffentlichkeit wie im falschen Film: "Jetzt werde ich in polnischen Medien und Talkshows beschimpft und verleumdet. Als Missbrauchstäter bezeichnet, obwohl ich Missbrauchsopfer bin."

Priester sollte sich auf Homosexualität testen lassen

Im vergangenen Jahr trug Rothe, der früher das St. Pöltener Priesterseminar leitete, seine Missbrauchsgeschichte der zuständigen Kirchenstelle vor. Diese wies eine weitere Verfolgung des Vorfalls, der sich im Jahr 2003 ereignet haben soll, allerdings ab und wies Rothe an, zu schweigen. Der Pfarrer hält sich daran, erzählt in seinem Buch "Missbrauchte Kirche" (Droemer Knaur, September 2021) aber unter anderem, wie ihn der spätere Bischof von St. Pölten, Klaus Küng, zu einem forensisch-psychiatrischen Gutachten verpflichtet haben soll, um herauszufinden, ob Rothe selbst homosexuell sei.

"Und wenn ja, ob meine seelsorgliche Tätigkeit unter anderem mit Kindern und Jugendlichen eingeschränkt werden müsste", sagt Rothe dem BR. "Und allein die Annahme, dass eine homosexuelle Orientierung eine Gefahr für Kinder und Jugendliche darstellt, ist genau dasselbe Narrativ, das wir jetzt auch wieder in dem inkriminierten Artikel des polnischen Priesters wiederfinden."