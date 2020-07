Corona-Bilanz der Lehrer: "Wir wollen nicht die Deppenrolle"

Der Bayerische Lehrer - und Lehrerinnenverband (BLLV) ist pessimistisch, was den Unterricht im kommenden Schuljahr angeht. BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann: "Wir werden im September nicht alles anders machen können." Konkret forderte Fleischmann die bayerische Staatsregierung auf, fünf Punkte anzugehen, unter anderem die Lehrerversorgung an den Schulen.

Scharfe Kritik an der Informationspolitik des Ministeriums

Eine Umfrage des BLLV ergab, dass drei Viertel der befragten Lehrerinnen und Lehrer mit der Informationspolitik des Kultusministeriums nicht zufrieden waren. Man habe die Informationen teilweise aus Pressekonferenzen bekommen und erst Tage später aus dem Ministerium selbst.

Zum Beispiel was den Lehrermangel angeht, der sich in der Krise nochmal verschärft hat. Hier fordert Fleischmann klare Aussagen aus dem Kultusministerium: "Ist die Lehrerversorgung gesichert - ja oder nein?" Das Ministerium müsse endlich konkrete Zahlen über die Lehrerversorgung im kommenden Schuljahr nennen. Was die Informationen des Ministeriums zur Lehrerversorgung angeht, darüber gebe es aktuell keine Angaben, bemängelte Fleischmann. Sie forderte Ehrlichkeit und Transparenz vom Kultusminister.

"Wir lassen uns nicht an der Nase rumführen. Wir wollen nicht wieder die Deppenrolle haben im nächsten Jahr." Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer - und Lehrerinnenverbands (BLLV)

BLLV fordert zehn Prozent mehr Lehrkräfte

Konkret spricht sich der BLLV dafür aus, zehn Prozent mehr Pädagogen einzustellen, als der offizielle Bedarf vorsieht. Es müsse auch mehr Lehrer geben, um Digital- und Präsenzunterricht angemessen zu organisieren.

Außerdem geht aus der BLLV-Umfrage hervor, dass die Bildungsgerechtigkeit in der Corona-Krise gelitten hat und Förderlehrer überlastet sind. All diese Herausforderungen zu meistern, dazu brauche es deutlich mehr Personal, so Fleischmann. Förderangebote für leistungsschwache Schüler seien eine gute Idee, "aber wer soll es machen?"

Lehrer unzufrieden mit digitaler Kommunikation mit den Schülern

Fleischmann rief dazu auf, neu über den Auftrag der Schule nachzudenken, über die Rolle von Noten zu reflektieren, außerdem stellte sie das Sitzenbleiben infrage. Aus einer Umfrage des BLLV geht hervor, dass 60% der Lehrer meinen, die digitale Kommunikation zwischen Schülern, Kollegen und Eltern müsse ausgebaut werden. Dazu werde es in der kommenden Woche einen Digitalgipfel mit der Staatsregierung geben. Es reiche nicht, so Fleischmann, iPads in die Schulen zu schicken. Schüler müssten lernen, damit umzugehen, Lehrer bräuchten Fortbildungen. Es brauche verlässliches Wlan, Dienst-Emails für Lehrer und Lehrerinnen und eine Ausstattung aller Kinder mit Tablets oder Computern, um am digitalen Lernen teilzunehmen.

Fleischmann forderte außerdem, dass Grundschul- und Mittelschullehrer das gleiche Gehalt bekommen. Die neue Rolle des Lehrers und des Lernens brauche aber Zeit, so Fleischmann. "Der August wird nicht die Wende bringen!"

CSU-Landtagsfraktion: "Wir investieren sehr viel in die Ausbildung"

Peter Tomaschko vom Arbeitskreis Bildung und Kultus der CSU-Landtagsfraktion findet, dafür stelle das Kultusministerium schon einiges bereit. "Wir investieren sehr viel in die Ausbildung. Wir haben aktuell 81.000 Teilnehmer in der Fortbildung zur Digitalisierung und ich denke wir sind damit auf einem sehr guten Weg", sagt er. "Wir müssen natürlich diesen Schwung der Digitalisierung weiter ausbauen und eine sehr gute Kombination zwischen Präsenzunterricht und digitalem Lernen anbieten."

Grünen-Fraktion: Einige Schülerinnen und Schüler werden abgehängt

Dass das digitale Lernen noch besser funktioniert, ist wichtig, denn Studien haben gezeigt: Verlierer sind sonst die, die ohnehin schon benachteiligt sind. Schüler oder Schülerinnen mit wenig Unterstützung von den Eltern, mit schlechten Deutsch-Kenntnissen oder einem besonderen Bedarf an Betreuung. Ihre Situation verschärft sich, wenn der Unterricht nicht mit Lehrerinnen und Lehrern in der Schule stattfindet.

Und für diese Kinder und Jugendlichen werde noch nicht genug getan, kritisiert Anna Toman, die schulpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bayerischen Landtag. Durch die Krise habe sich die Bildungsungerechtigkeit verschärft, sagt sie: "Und das liegt daran, dass es von Seiten des Kultusministeriums keinen Plan gab, kein Hand in Hand mit dem Sozialministerium, um zu verhindern, dass gerade sozial schwächere Kinder noch tiefer in die Ungerechtigkeit rutschen."

Kultusministerium will regulären Schulbesuch ab September

Wie es nach den Sommerferien weitergeht, ist noch unklar. Kommt es zu einer zweiten Welle von Corona-Infektionen, wird das zu einer großen Herausforderung.

Wenn nicht, ist es das Ziel des bayerischen Kultusministeriums, zu einem regulären Schulbesuch zurückzukehren - ohne Kleinstgruppen und Mindestabstand und vor allem ohne Homeschooling.