Homeschooling: So stören Schüler den Online-Unterricht

Die langweiligste Deutschstunde wird lustiger, wenn hinter dem Rücken des Lehrers ein gefalteter Zettel quer durch das Klassenzimmer fliegt, wenn unter der Bank schnell was am Handy geschrieben und abgeschickt wird. Das alles geht im Distanzunterricht nicht mehr. Doch auch im Homeschooling haben Schüler Wege gefunden, den Unterricht zu stören.

Schüler benennen Namen um

Der häufigste Trick sei, die Namen umzubenennen, erzählt eine 15-jährige Schülerin aus der Oberpfalz dem BR. Sie habe es erlebt, dass Schüler ihren Namen in "Reconnecting" ändern. "Das machen dann viele gleichzeitig und dann denkt der Lehrer, dass da irgendein technisches Problem ist", so die Schülerin. Das Ziel der Aktion: den Unterricht verlangsamen.

Schlechte Internetverbindung vortäuschen

Anleitungen, wie man den Distanzunterricht stört, gibt es inzwischen auch im Internet, zum Beispiel auf Youtube und TikTok. Unter anderem sind hier Störgeräusche zu finden, die eine schlechte Internetverbindung vortäuschen. "Da steht 'Spiele das Geräusch ab, wenn du die Antwort auf die Aufgabe nicht weißt'. Die Schüler speichern sich den Sound und spielen den dann im Unterricht ab, wenn der Lehrer sie aufruft", erzählt die Schülerin aus der Oberpfalz, die anonym bleiben will.

Filmen, Fotografieren und Links veröffentlichen

Nicht alle Streiche sind aber harmlos. Bei manchen können auch Konsequenzen drohen: Es gibt bereits Fälle, in denen Schüler Lehrer und Mitschüler in der Videokonferenz abfotografiert haben. Das kann ein Verstoß gegen das Persönlichkeitsrecht sein.

Teilweise wurden auch Links mit Zugangsdaten zu offenen Videokonferenzen an Dritte herausgegeben. Dadurch können Personen am Unterricht teilnehmen, die gar nicht in der Klasse sind. "Dann kommen sie einfach rein und benennen sich irgendwie in der Hoffnung, dass der Lehrer sie nicht rausschmeißt, und stören dann den Unterricht", sagt die Schülerin.

Zugangsdaten dürfen nicht weitergegeben werden

Derartige Streiche sind verboten. An den meisten Schulen haben die Eltern zu Beginn des Distanzunterrichts dafür unterschrieben, dass die Zugangsdaten nicht weitergegeben werden und auch dafür, dass der Datenschutz eingehalten wird. Je nach Alter haften die Eltern für ihre Kinder oder die Schüler können selbst dafür belangt werden.

In der Oberpfalz hat es laut Polizei noch keine nennenswerten Fälle von Datenweitergabe gegeben. Ein Mittelschullehrer sagt aber: "Das ist bei uns auch einmal vorgekommen, dann setzt es ein sehr ernstes Gespräch mit dem Schüler."

Witze und Späße sind in Ordnung

Ständig zu kontrollieren, ob die Kinder sich im Online Unterricht richtig verhalten, ist von Seiten der Eltern oftmals nicht möglich. Dabei wird auf das Vertrauen in die Kinder gesetzt. So auch bei der Mutter der 15-jährigen Schülerin. Sie habe nichts gegen ein paar Witze und Späße im Online-Unterricht, sagt sie dem BR. Im Gegenteil, denn der Unterricht solle auch ein bisschen lockerer sein, denn im Homeschooling gebe es sowieso ein straffes Programm, so die Mutter. "Ein Späßchen kann man mal machen. Aber es soll halt nicht ausarten."