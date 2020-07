Anstrengend, aber erfolgreich: Homeschooling in Dorfschule

Auch kleine Dorfschulen mussten dieses Jahr sechs Wochen Homeschooling im Corona-Lockdown bewältigen. Wie hat das zum Beispiel in der Grundschule Böbrach geklappt? Diese Schule hat insgesamt nur 49 Kinder, die auf zwei Kombiklassen verteilt sind.

Viel Arbeit für die einzigen zwei Lehrerinnen

Für die zwei Lehrerinnen der Schule war es viel Arbeit. Für die Dritt-und Viertklässler wurde alles digital zu den Kindern nach Hause geschickt - zum Beispiel: selbstgedrehte Handyvideos der Lehrerin, Lernmaterial zum Downloaden, Links zu Mediatheken, Sprachbotschaften. Beim Download mussten einige Familien Geduld haben, weil auf dem Land die Datenübertragung teils sehr langsam, teils auch lückenhaft ist. Aber man behalf sich.

Kontaktloses Hol- und Bringsystem für die Kleinen

Die Familien, die sich auf dem Land alle untereinander kennen, halfen sich auch gegenseitig mit Papier, Tipps und WhatsApp-Nachrichten aus. Wer Computerprobleme hatte oder nicht so viel Geld für Tintenpatronen ausgeben wollte, konnte sich ausgedrucktes Material in der Schule abholen.

Für die Erst-und Zweitklässler gab es alles von Haus aus nicht-digital. Eine erste Mappe mit Arbeits-und Lernmaterial wurde sogar an der Haustür für jedes Kind abgelegt. Danach wurde ein wöchentliches Hol-und Bringsystem mit neuem Lernmaterial und für die Heftkorrekturen an der Schultür eingerichtet - völlig kontaktlos. Das hat auch dank der kurzen Wege gut geklappt. Manchmal haben die Kinder selber zu Fuß das Material hingebracht und das neue geholt, eine willkommene Abwechslung zum wochenlangen Zuhause sein. Die Schule liegt mitten im Dorf. Zusätzlich gab es eine Telefonsprechstunde.

Homeschooling im Dorf war auch kreativ

Kinder, Eltern und Lehrerinnen finden: die Zeit war anstrengend, aber die Dorfschüler hatten keine Nachteile. Alle sind gut im Stoff geblieben. Es haben sich keine Wissenslücken aufgebaut. Man musste vielleicht etwas kreativer sein als in großen Schulen. Außerdem hatten die beiden Lehrerinnen, die nur zu zweit Material für vier Jahrgangsstufen aufbereiten mussten, mehr Arbeit am Kopierer, am Computer und am Telefon. Aber der große Vorteil der Dorfschule ist, dass sich alle - auch die Eltern - untereinander kennen. Man konnte sich also gegenseitig gut aushelfen. Außerdem war viel Vertrauen zur Schule da. Einen Nachteil, so das Fazit aller Beteiligten, hatten die 49 Kinder der Grundschule Böbrach durch das Homeschooling jedenfalls nicht - vielleicht im Vergleich zu Kindern aus größeren Städten.