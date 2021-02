Homeschooling: Das sind die größten Schwierigkeiten

Schüler Duane Kolb hat mit dem digitalen Unterricht seine Probleme. Er sei auf die Plattformen Jitsi und Zoom angewiesen. Für Kolb ein ziemliches Wirrwarr. Sein Laptop ist ständig überlastet. Er hat Angst, dass dieser irgendwann den Geist aufgibt. Der Schüler steht kurz vor dem Fachabitur. Aber er hat mittlerweile Zweifel, ob ihm der Endspurt gelingt: "Ich bin so platt, obwohl ich nur sitze. Ich habe keine Motivation mehr und bin mir ziemlich unsicher, ob ich das Fachabitur bei den Umständen und dem Umfang schaffen werde."

Eine mögliche Rettung ist nun die Plattform Microsoft Teams. Fast ein Jahr lang musste Duane Kolb darauf warten. Mit Microsoft Teams lassen sich Videokonferenzen mit vielen Teilnehmern organisieren, auch Dokumente können geteilt werden. Ein hilfreiches Tool, um das Homeschooling in Coronazeiten zu vereinfachen – oder überhaupt erst möglich zu machen. Trotzdem ist auch Microsoft Teams nicht ganz unumstritten, weil es grundsätzlich digitale Überwachung möglich macht.

Schulen mit Problemen bei der Digitalisierung

So wie Duane Kolb geht es vielen. Das zeigt eine Umfrage unter BR24-Lesern. Ein Hauptkritikpunkt ist die schlechte technische Ausstattung der Schulen und Lehrkräften. "6o Kollegen in unterschiedlichen Altersgruppen kann man nicht auf ein Level bringen", kritisiert zum Beispiel BR24-Nutzerin Claudia Schottroff. Die plötzlichen Anforderungen an Technologien an der Realschule ihres Sohnes seien für ihre Familie eine Zumutung. Und dann habe es auch noch geheißen: "Mache ein Power-Point-Video, Nichtabgabe wird mit Note 6 geahndet." Claudia Schottroff stört dabei, dass ihr Sohn (6. Klasse) bis Dato keine Einweisung in das Programm Power-Point bekommen hatte.

Auch Manuela Niederreiter kritisiert die Schwierigkeiten der Lehrkräfte ihrer Kinder im digitalen Unterricht. Wenn überhaupt, gebe es am Tag zwei Stunden Videokonferenz, selbst bei ihrer ältesten Tochter in der Abschlussklasse. Und wer etwas nicht versteht, muss eben googlen. "Bis ein Lehrer antwortet, dauert es teilweise zwei Tage", so Niederreiter.

Mangel an gutem Distanzunterricht

Eltern und Schüler kritisieren die mangelhafte Organisation des Schul-Alltags. Eva Schöne aus dem Landkreis Aschaffenburg, deren Kind in die erste Klasse geht, sagt: "Bei meinem Sohn besteht der Distanzunterricht darin, wöchentlich einen Plan mit Aufgaben zu bekommen." Vormittags bestehe dabei die Möglichkeit, kurz mit der Lehrerin zu skypen, ansonsten tausche man allerdings einfach nur Unterlagen aus. Sowohl Mitschüler als auch Tagesstruktur würden Eva Schöne zu Folge deshalb völlig abhandenkommen.

Ähnlich geht es Christine Schwemmer. Dass alle von Videokonferenzen sprechen, könne sie nicht nachvollziehen: "Bei uns gibt es Arbeitsblätter, circa 50 Stück pro Woche, die ausgedruckt werden müssen." Kritik übt die Mutter eines Drittklässlers auch an den Lehrkräften. Wenn ihr Sohn eine Aufgabe falsch beantworte oder nicht verstehe, bekomme er von den Lehrern nur vorwurfsvolle E-Mails aber keine Hilfestellung.