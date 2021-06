Rückkehr aus dem Homeoffice: Ist es wieder Zeit?

Apple-Mitarbeiter sollen sich in einem offenen Brief für die Beibehaltung des Homeoffice ausgesprochen haben. Die Chefetage will ihre Beschäftigten jedoch zumindest für drei Tage wöchentlich ins Büro holen. Auch in bayerischen Betrieben beginnen die ersten Diskussionen darüber, wer, ob überhaupt und wenn für wie viele Tage weiterhin im Homeoffice gearbeitet werden darf.

Stadt Nürnberg will Homeoffice vorerst weiter anbieten

In der Stadtverwaltung von Nürnberg sind rund 12.000 Menschen beschäftigt. Vor der Pandemie konnten 400 im Homeoffice arbeiten. Dann kam Corona und seitdem arbeiten über 4.200 Mitarbeiter regelmäßig von zu Hause aus. Das soll zumindest bis zum Ende der Schulsommerferien so bleiben. Die Stadt rüstet sogar noch auf. Mehrere Tausend Laptops mit Docking-Stations werden angeschafft. Es habe sich mittlerweile gut eingespielt, meint Nürnbergs Finanzreferent Harald Riedel. Alles sei sehr unspektakulär, aber vor allem sehr unbürokratisch vonstattengegangen. So sollte es seiner Meinung nach bleiben.

"Wir haben auch in dieser Zeit bei der Stadt Nürnberg mit dem Personalrat eine Rahmen-Dienstvereinbarung verabschiedet, in der wir eigentlich alles geregelt haben, auch für die Zeit danach. Wir gehen jetzt in die Beschaffung von mobilen Arbeitsplätzen für unsere Kolleginnen und Kollegen auf breiter Front." Harald Riedel, Kämmerer Stadt Nürnberg

Siemens bleibt beim "New Normal Working Model"

Siemens hat beispielsweise 140.000 Mitarbeitern weltweit während der Corona-Pandemie mobiles Arbeiten angeboten. Zumindest da, wo es möglich war, denn CT-Geräte lassen sich nicht von zuhause aus produzieren. "New Normal Working Model" nennt sich das Angebot. Homeoffice überall da, wo es möglich ist und das soll ebenfalls erst einmal so bleiben, so heißt es auf eine BR-Anfrage.

"Für die Zeit nach der Pandemie gilt mobiles Arbeiten weiterhin als Standard. Nach einem Konzept des Siemens-Vorstands und der Arbeitnehmervertretung sollen die Beschäftigten weltweit auch künftig im Schnitt zwei bis drei Tage pro Woche mobil arbeiten können, sofern dies sinnvoll und machbar ist." Siemens-Pressestelle

Grob geschätzt könnten rund 50 Prozent der 52.000 Beschäftigten in Bayern das Angebot sinnvoll nutzen, heißt es im Schreiben von Siemens. Die Situation in der Pandemie habe gezeigt, dass der Konzern auch dann weiterhin gut und produktiv laufe, wenn ein großer Teil von zuhause aus bzw. mobil arbeite. "Das gilt für die Technik, die gut funktioniert hat, wie auch für die Abläufe." Die Siemens-Mitarbeitenden seien in der Lage, auch von zuhause aus effektiv zu arbeiten. "Dieses Potenzial wollen wir auch weiter fördern", heißt es vom Unternehmen.

Siemens: Veränderungen in Unternehmenskultur

Wenn Homeoffice auch langfristig ein fester Bestandteil werden soll, braucht es nach Meinung vieler klare Regelungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Darum hat Siemens diesen Punkt bereits im März durch eine verbindliche Betriebsvereinbarung für seine deutschen Standorte ausgehandelt. Es habe sich auch gezeigt: Das Arbeiten von zuhause hat auch Auswirkungen auf die Unternehmenskultur. "Die neue Führungskultur mit flacheren Hierarchien orientiert sich künftig an Ergebnissen und nicht an der Präsenz im Büro", heißt in einem Statement der Siemens-Pressestelle.

Eine offene Gestaltung der Büroflächen unterstütze zudem den Wechsel zwischen den unterschiedlichen Arbeitsmöglichkeiten. Das Mobiliar und die Ausstattung der Büros im "New Normal" werde ebenso flexibel gestaltet wie die Arbeitsweise, schreibt der Konzern.

Homeoffice-Regelung gilt nur noch bis 30. Juni

Gegenwärtig gilt: Arbeitergeber müssen weiterhin überall dort Homeoffice anbieten, wo es möglich ist, so heißt es in der Corona-Arbeitsschutzverordnung, die aber nur noch bis 30. Juni gültig ist. Ein gesetzlich verankertes Recht auf Homeoffice besteht nach wie vor nicht in Deutschland. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will zwar ein "Mobile Arbeit-Gesetz", aber beschlossen ist nichts. Seit Oktober letzten Jahres liegt der Entwurf dafür vor, aber passiert ist noch nichts. Die SPD und der DGB sind zwar dafür und die Union lehnt das Arbeiten von zu Hause zwar nicht generell ab, wehrt sich aber gegen einen Rechtsanspruch.

Und so bleibt es ab 1. Juli dem Arbeitgeber überlassen, ob er seine Beschäftigten von zuhause aus arbeiten lässt oder wieder ins Büro holt. Nach dem Reformentwurf von Heil sollen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, wo immer es möglich ist, einen gesetzlichen Anspruch auf mindestens 24 Tage mobiles Arbeiten im Jahr erhalten. Die Anzahl der Tage sieht der Bundesarbeitsminister als Untergrenze an. Darüber hinaus gehende Vereinbarungen seien zwischen den Tarifparteien jederzeit möglich. Damit will Heil verhindern, dass Arbeitgeber mobiles Arbeiten aus Prinzip ablehnen können. Zudem sieht das Gesetz vor, dass die Arbeitszeit im Homeoffice digital dokumentiert werden muss.

"Das Virus hat uns gelehrt, dass viel mehr mobiles Arbeiten möglich ist als wir dachten. Mobiles Arbeiten gehört fest zur modernen Arbeitswelt und deshalb braucht es dafür auch ein Gesetz." Bundesarbeitsminister Hubertus Heil

Bayerns Wirtschaftsminister gegen Homeoffice-Gesetz

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat sich gegen ein vom Bund vorgesehenes Homeoffice-Gesetz ausgesprochen. Betriebe wüssten selbst am besten, wie Abläufe zu organisieren sind, so Aiwanger gegenüber dem BR. Die Politik sollte die eigenen Hausaufgaben erledigen und den Firmen nicht zu viel in die Betriebsführung hinein reinreden. "Lasst die Dinge die Unternehmen selber entscheiden", so Bayerns Wirtschaftsminister.

Nach einer neuesten Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB, haben rund zehn Prozent der Betriebe bereits eigene, betriebsinterne Regelungen zum Homeoffice vereinbart. Zudem wurde bereits im Bundestag das neue Betriebsmodernisierungsgesetz verabschiedet, das besagt, dass Betriebsräte bei Geräten und Geld fürs Homeoffice stärker mitreden dürfen. Dort ist auch der Versicherungsschutz bei Unfällen geregelt.

Mehrzahl der Arbeitnehmer will flexible Regelungen

"Der überwiegende Wunsch der Beschäftigten ist spontan situativ zuhause zu arbeiten. Weitere 20 Prozent wünschen sich ungefähr ein bis zwei Tage in der Woche Homeoffice und nur ein geringer Teil möchte wirklich dauerhaft jeden Tag im Homeoffice verbringen", erklärt Stefanie Wolter vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Dagegen stehen die Arbeitgeber, die bei der Umfrage des IAB in der Mehrzahl angegeben haben, am liebsten das Rad wieder zurückzudrehen und so weiter zu arbeiten wie vor Corona oder zumindest das Homeoffice stark einzuschränken.

Der Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche, Bitkom, hat im Mai ebenfalls eine repräsentative Umfrage unter rund 1.000 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren zum Thema durchgeführt. 51 Prozent der Berufstätigen möchte demnach auch nach der Pandemie gern ganz oder teilweise im Homeoffice arbeiten. Viele von ihnen gaben an, dass ihr Unternehmen einem Arbeiten von zuhause aus offen gegenüberstand. 62 Prozent sagten, ihr Betrieb oder Unternehmen fördere das Homeoffice. Bei 55 Prozent wird Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die nötige Technik zur Verfügung gestellt. Jedes dritte Unternehmen (33 Prozent) übe laut der Umfrage Druck auf Angestellte aus, damit diese nicht ins Homeoffice gehen. 27 Prozent gaben an, dass ihnen Homeoffice verwehrt wurde, obwohl die Tätigkeit aus Sicht der Beschäftigten auch von zu Hause aus hätte erledigt werden können.

Das Büro als Erlebnis?

Andere wollen Homeoffice anbieten, aber gleichzeitig Anreize für den Weg ins Büro geben wie beispielsweise Claudia Bär, die eine Agentur in Forchheim leitet. Sie will keinen Druck auf ihre 24 Beschäftigten ausüben, damit sie wieder fünf Tage in der Woche im Büro sitzen. Bär stellt es den Mitarbeiter frei, ob sie zuhause arbeiten wollen oder doch ins Unternehmen kommen. Jeder Mitarbeiter soll sich freuen ins Unternehmen zu kommen, so ihr Motto. Wichtig sei vor allem Beschäftigten zu zeigen, dass das Team stark sei und jeder wichtiger Bestandteil der Firma ist.

"Ich glaube, wir brauchen eine andere Kultur jetzt nach Corona. Wir müssen es den Mitarbeitern auch wieder schmackhaft machen, dass sie Lust haben hierher zu kommen, dass es cooler ist im eigenen Unternehmen zu sein als zuhause mit der Familie am Küchentisch zu sitzen und zu arbeiten." Claudia Bär, Agentur Claudius Bär and Friends

Dafür soll demnächst in der Firma umgebaut, eine kreative Zone geschaffen werden. Nicht alleine zuhause grübeln, sondern gemeinsam im Team ist der Anreiz. Einmal in der Woche einen Foodtruck kommen zu lassen oder gemeinsames Grillen anzubieten sind weitere Überlegungen der Agenturleitung.