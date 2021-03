Homeoffice im Hotel: Einchecken zum Arbeiten

Frank Dederichs sitzt an einem großen Schreibtisch aus dunklem Holz. Neben ihm steht ein Fernseher und ein Telefon. Ein ganz normales Büro könnte man denken, doch der Werkschutzmeister sitzt in einem Hotelzimmer und macht dort Homeoffice. Obwohl Dederichs bei sich zuhause ein Büro hat, arbeitet er im Allee Parkhotel Maximilian in Amberg. Die Vorteile liegen für ihn klar auf der Hand: "Ich habe mich im Hotelzimmer eingemietet, damit ich meine Ruhe habe. Zuhause wird man oft abgelenkt."

Zwischen 20 und 35 Euro pro Tag

Das Hotel hat insgesamt 47 Zimmer. Zur Verfügung stehen vier Zimmerkategorien. Die Preise bewegen sich zwischen 20 und 35 Euro pro Tag. Noch ist die Nachfrage nach den "Homeoffice-Zimmern" eher gering, doch diejenigen, die sich ein Zimmer nehmen, kommen wieder, sagt Hotelmanagerin Lisa Belmer. Und wie Frank Dederichs stammen die meisten Gäste sogar aus Amberg. "Die Amberger freuen sich, wenn sie zu uns ins Hotel kommen. Die Leute lernen jetzt die Hotels in der eigenen Stadt kennen", so Belmer.

"Homeoffice-Hotelzimmer" auch nach der Pandemie?

Für das Hotel ist das in Zeiten von Corona eine kleine Einnahmequelle. Sollten sich künftig mehr für ein "Homeoffice-Zimmer" entscheiden, könnten sich die Verantwortlichen des Hotels vorstellen, unbenutzte Zimmer auch nach der Pandemie entsprechend zu vermieten.