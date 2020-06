Homeoffice für Nobelpreisträger: Tagung startet aus Lindau

Krise zeigt, wie wichtig Naturwissenschaften sind

Das Coronavirus schränkt auch die Naturwissenschaften in ihrer Arbeit stark ein, allerdings habe die weltweite Pandemie auch gezeigt, wie enorm wichtig wissenschaftliche Erkenntnisse für den Alltag sein können. Gerade in diesen Zeiten sei der Dialog in der Wissenschaft umso wichtiger. Die Nobelpreisträger-Tagung soll vor allem den über eintausend Nachwuchs-Forschenden die Möglichkeit bieten, sich mit Spitzenwissenschaftlern auszutauschen - und das über die Grenzen von Disziplinen und Ländern hinweg.

Tagung beginnt schon um sechs Uhr

Dass die Forschenden das Programm zu Hause vor dem Laptop mitverfolgen können, birgt auch Herausforderungen: Die erste Diskussionsrunde beginnt am Montag bereits um 6 Uhr deutscher Zeit - und das mit einer aktuellen Grundsatzfrage: Welche Rolle spielt die Wissenschaft in der Corona-Krise? Die frühe Uhrzeit hat auch einen Grund, denn über die öffentliche Wahrnehmung von Naturwissenschaft diskutieren Forschende aus Australien, Kalifornien und Großbritannien - also aus unterschiedlichen Zeitzonen.