Homeoffice: Freie Wähler und CSU für Ausweitung

Die Landtagsfraktion der Freien Wähler und einige CSU-Abgeordnete setzen sich für eine Ausweitung der Homeoffice-Möglichkeiten ein. In einem gemeinsamen Antrag fordern sie eine grundlegende Flexibilisierung der Arbeitszeitregelungen.

Viele Vorteile durch digitale Heimarbeit

Corona habe den Arbeitsalltag verändert, sagte der Freie-Wähler-Abgeordnete Gerald Pittner: "Mobilem Arbeiten sowie Homeoffice kommen eine immer größere Bedeutung zu", auch bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In ihrem Antrag listen die Abgeordneten mehrere Vorteile der digitalen Heimarbeit auf - wie etwa weniger Pendelverkehr und dadurch sinkender Kraftstoff-Verbrauch.

"Die Mehrheit der Berufe kann inzwischen aus dem Homeoffice ausgeführt werden - zumindest teilweise", sagte die Freie-Wähler-Abgeordnete Susann Enders. Untersuchungen hätten ergeben, dass die Beschäftigten dort ebenso produktiv oder sogar noch effektiver arbeiteten als im Büro. Es brauche nun klare rechtliche Regeln, vor allem mit Blick auf den Arbeits-, Gesundheits- sowie Datenschutz, heißt es in dem Antrag.

Umfrage: Mehr Stress im Homeoffice

Pandemiebedingt waren Arbeitgeber in Deutschland bis Mitte März dieses Jahres dazu verpflichtet, den Beschäftigten im Falle von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten Homeoffice zu ermöglichen.

Eine Umfrage des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zeigt, dass viele Arbeitnehmer das Arbeiten von zuhause auch in Zukunft nicht missen wollen, doch der Trend hat auch Schattenseiten. Demnach machen 28 Prozent der Heimarbeiter oft unbezahlte Überstunden. Zudem erwarteten Vorgesetzte von jedem dritten Mitarbeitenden, außerhalb normaler Arbeitszeiten erreichbar zu sein, etwa am Mobiltelefon. Beides komme etwa doppelt so häufig wie bei Beschäftigten vor, die meist oder immer am Sitz ihres Arbeitgebers arbeiten.

Heimarbeiter sind demnach viel öfter abends bis 23 Uhr tätig und fangen früh wieder an. 46 Prozent verkürzten die Pause oder ließen sie ganz ausfallen, lautet ein weiteres Ergebnis. 47 Prozent der Heimarbeiter hätten angegeben, in der Freizeit häufig nicht richtig abschalten zu können. Der DGB fordert deshalb ein Gesetz, das die Heimarbeit für alle Beschäftigten verbindlich regelt.