Home-Office: Plötzlich möglich und nach der Krise wieder weg?

Die Chefin der Agentur cbs-friends in Forchheim, Claudia Bähr, sitzt an ihrem Computer und spricht mit ihren 26 Mitarbeitern via Videokonferenz. Jeder hat sich eine eigene Hintergrundfarbe ausgewählt, je nach seiner heutigen Stimmung.

Bähr, mit pinkem Hintergrund, bespricht die Tagesplanung, verabredet sich mit Kollegen zu kreativen Sitzungen oder einem kurzen Infogespräch. Vor der Krise war sie eine absolute Gegnerin des Home-Office. Das hat sich schlagartig geändert. Tools, Software-Angebote und der Zuspruch ihrer Mitarbeiter haben sie überzeugt.

Es geht auch so, obwohl etwas fehlt

Die Agentur in Oberfranken berät Firmen bei der eigenen Positionierung im Markt. Früher reiste Chefin Claudia Bähr viel, saß in zahllosen Kreativsitzungen mit ihren Mitarbeitern und an Konferenztischen mit Kunden. Sie hat entdeckt, dass es auch anders geht. "Es waren einfach Vorbehalte bei mir. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das klappt, dass Kundentermine eingehalten werden können, dass die Organisation reibungslos funktioniert", resümiert sie im Nachhinein.

Heute weiß sie, dass es klappt. Sie und ihre Mitarbeiter haben plötzlich erkannt, wie viele praktische Tools es gibt, wie viel Zeit- und Benzinersparnis das bringen kann und dass doch effektives Arbeiten möglich ist.

"Ich bin total überzeugter Fan vom Home Office geworden, weil es einfach super gut läuft. Alle meine Vorurteile haben sich in Luft aufgelöst." Claudia Bähr, Agentur cbs-friends

Es fehlt aber die gemeinsame Freude mit den Kollegen, wenn ein neuer Kunde gewonnen wurde. Es fehlt die Tasse Kaffee und der persönliche Plausch. Mittlerweile verabredet sich Claudia Bähr auch schon einmal auf einen Kaffee im Videochat.

Und plötzlich war vieles möglich

Home-Office war in vielen bayerischen Betrieben bis Mitte März nur bedingt möglich. Manche durften tageweise zuhause bleiben, manche gar nicht. Nur für wenige war das Arbeiten im Home-Office bereits Alltag. Nach einer repräsentativen Befragung von 850 Betrieben durch den Digitalverband Bitkom ergab sich folgendes Bild im Jahr 2019: Vier von zehn befragten Arbeitgebern ermöglichen Mitarbeitern, im Home-Office zu arbeiten - oft stark beschränkt an einzelnen Tagen. Die Corona-Pandemie zeigte, dass es vor allem an den technischen Voraussetzungen mangelte: Es fehlten PCs, schnelle Internetverbindungen, Lizenzen für VPN-Zugänge, die richtige Kommunikation zwischen Kollegen oder die Vorkehrungen für den Datenschutz.

Und plötzlich funktionierte in vielen Betrieben die Umstellung doch, und zwar oft von heute auf morgen. Bitkom befragte wiederholt im März 2020 rund 1.000 Bundesbürger. Ergebnis: Fast jeder zweite (49 Prozent) arbeitete ganz oder teilweise im Home-Office. Eine Befragung des Bayerischen Forschungsinstituts für digitale Transformation, bidt, ergab, dass in der Krise 43 Prozent der internetnutzenden Berufstätigen von zu Hause aus arbeiteten.

Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie gab es in Deutschland ein bislang ungenutztes Potenzial an Home-Office-Möglichkeiten, das nun für einen Anstieg beim Arbeiten von zu Hause führen dürfte - dies ist auch das Fazit des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, IAB. Doch ist das so?

Agentur-Chefin Bähr bleibt beim Home-Office

In der Agentur cbs-friends hat sich die Mehrheit der Mitarbeiter auch weiterhin für das Arbeiten im Home-Office ausgesprochen. Chefin Claudia Bähr auch, doch sie weiß, dass die Umstellung viele Auswirkungen hat, an denen gearbeitet werden muss. So wird sich die Arbeitswelt in der Agentur verändern. Die Kollegen werden mehr in Teams zusammenarbeiten und selbst bestimmen, wo das sein wird, ob daheim oder im Büro. Dadurch erhalten sie mehr Verantwortung.

1.200 Quadratmeter Bürofläche hat die Agentur derzeit angemietet. Das wird sie bei einer Umstellung auf ein Teil-Home-Office nicht mehr brauchen. Claudia Bähr kann dann überlegen, die Fläche zu reduzieren. Das bedeutet aber auch, dass der "territoriale Schreibtisch" passé ist. Es wird keine festen Arbeitsplätze mehr für jeden Mitarbeiter geben.