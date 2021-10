Home of Films: Ticketvorverkauf für Hofer Filmtage startet

Der Kartenvorverkauf für die Hofer Filmtage startet am Sonntag um 14 Uhr. Das Festival beginnt dann am kommenden Dienstag.

120 Filme feiern Premiere in Hof

In den Hofer Kinos sind während der Filmtage die Uraufführungen von 120 Filmen zu sehen, zusätzlich können diese bis zum 7. November auch über eine Online-Plattform abgerufen werden. Coronabedingt rechnet das Festival mit einer Auslastung von rund 50 Prozent der Sitzplätze in den Kinos. Das ist deutlich mehr als im vergangenen Jahr, als eine Belegung von nur 25 Prozent erlaubt war.

Nach Corona-Pause: Kartencontainer kehrt zurück

Während 2020 der Ticketkauf nur online möglich war, gibt es dieses Jahr wieder zusätzlich den traditionellen Kartencontainer in der Fußgängerzone. Dieser öffnet allerdings erst am Dienstag kurz vor dem Start der Internationalen Hofer Filmtage. Das renommierte Festival findet zum 55. Mal in Hof statt. Sechs Tage wird die oberfränkische Stadt wieder zum "Home Of Films", wie der Filmemacher Wim Wenders den Städtenamen einmal buchstabierte.

Die Hofer Filmtage gelten als Talentschmiede für junge Filmemacherinnen und –macher. Hier erleben dieses Jahr 120 deutsche und internationale Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme ihre deutschsprachige Erstaufführung.

"Das schwarze Quadrat" eröffnet Filmfestival

Eröffnet wird das Festival am Dienstag mit dem Debütfilm "Das schwarze Quadrat" von Peter Meister. Die Tickets für die Uraufführungen der Festivalfilme in den Kinos kosten pro Vorstellung acht Euro, die Online-Aufführung gibt es für sieben Euro. Der Festivalkatalog mit einer ausführlichen Beschreibung der Filme ist seit Freitag in den Hofer Buchhandlungen für 14 Euro erhältlich. Zusätzlich wird das Programm auf der Internetseite der Hofer Filmtage veröffentlicht.