Homburger Papiermühle will UNESCO-Welterbe werden

Seit 1807 gibt es die Papiermühle in Homburg am Main, bald könnte sie auf die Liste des UNESCO Welterbes kommen. So ist zumindest der Plan der Betreiber aus dem Landkreis Main-Spessart und ihrer Kollegen aus Polen, Tschechien und Frankreich. Zusammen planen sie die Aufnahme ihrer Papiermühlen auf die Liste der UNESCO.

Gemeinsame Bewerbung der Papiermühlen

"Gemeinsam sind wir stark": unter diesem Motto steht das Vorhaben. Experten aus allen vier Ländern treffen sich dafür jetzt zu einem Vorbereitungstreffen in Homburg. Eine gemeinsame Bewerbung soll die Chancen erhöhen, in die Liste des UNESCO Welterbes aufgenommen zu werden. "Heute existieren nur noch wenige Papiermühlen in Europa, die einen authentischen Eindruck der vorindustriellen Papierherstellung vermitteln", heißt es in einer Mitteilung des Landkreises Main-Spessart.

Papiermühle aus Frankreich neu dabei

Die Vertreter aus dem Ausland kommen von den Mühlen in Duszniki-Zdroij (Polen), in Velké Losiny (Tschechien) und von der Mühle Richard de Bas (Frankreich). Die Papiermühle aus Frankreich ist neu dazugekommen. Ihre Betreiber wollen im Rahmen der Fachtagung einen Vertrag mit den anderen Papiermühlen unterschreiben.