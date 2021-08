Holzverarbeitung in Wilburgstetten: Modern, nachhaltig, regional

Die bayerische Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) hat am Donnerstag eine neue Hochleistungssägelinie in einem Holzwerk in Wilburgstetten (Lkr. Ansbach) eröffnet. Laut Geschäftsführer des Werkes, Stephan Lang, ist dies das modernste in ganz Europa.

Wilburgstetten als internationales Vorbild

Der Rohstoff Holz sei ein wichtiger Baustein, um den Freistaat Bayern klimafreundlich zu machen, hieß es von der Bayerischen Forstministerin. Die neue Hochleistungssägelinie der Firma Rettenmeier in Wilburgstetten sei daher eine wichtige Investition, und nicht nur im Freistaat, sondern national und internationales Vorbild.

Millioneninvestition für modernes Werk

Nach zweieinhalbjähriger Planung sei innerhalb von einem Jahr das neue Holzwerk auf dem Hauptsitz der Firma errichtet worden, sagte Stephan Lang, CEO von Rettenmeier. Dafür sei eine Summe im oberen zweistelligen Millionenbereich investiert worden. Das neue Holzverarbeitungswerk könne 1,2 Millionen Kubikmeter Holz jährlich verarbeiten. Gleichzeitig sei es das modernste Holzwerk in Europa, so der Geschäftsführer.

Holzverarbeitungswerk von regionaler Bedeutung

Bei der Umsetzung sei darauf wertgelegt worden, dass Holz ressourcenschonend, mit möglichst wenig Abfall und unter mitarbeiterfreundlichen Bedingungen verarbeitet werden kann. Landrat Jürgen Ludwig (CSU) habe die Entwicklung als Bewohner des Nachbarortes Dinkelsbühl viele Jahre verfolgt und sehe die große Bedeutung des Werkes für die Region.

Reaktivierte Bahnstrecke als wichtiger Transportweg

Gleichzeitig dankte Stephan Lang für die Unterstützung aus der Politik, unter anderem in Hinblick auf die Reaktivierung der stillgelegten Bahnstrecke zwischen Wilburgstetten und Nördlingen. Diese sei ein wichtiger Baustein für den nachhaltigen Transport des Holzes. Im vergangenen Jahr wurde diese Strecke für den Güterverkehr wieder freigegeben.

Regionale Produkte nachhaltig verarbeitet

Die Firma Rettenmeier hat in Wilburgstetten einen von insgesamt sechs Standorten. Dort werden 500 der insgesamt rund 1.600 Mitarbeitenden beschäftigt. Das Unternehmen setzt sich in verschiedenen Bereichen für Nachhaltigkeit ein. So stammt das Holz nahezu komplett aus regionalen Wäldern, produziert wird in einem Biomasse-Kraftwerk und die Auslieferung der Ware findet vorrangig auf Schienen statt.