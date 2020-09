Holztransporter fängt Feuer: A7 stundenlang gesperrt

Der Unfall ereignete sich zwischen dem Rasthof Gramschatzer Wald und dem Dreieck Schweinfurt / Werneck. Auf der A7 ist am Donnerstagabend in Fahrtrichtung Fulda ein Lkw mit einem Reifenschaden zum Liegen gekommen. Die Hitzeentwicklung war allerdings so groß, dass kurz darauf das beladene Holz Feuer fing.

Fehlende Rettungsgasse behindert Bergung

Die Feuerwehr brauchte mehrere Stunden, um den Brand zu löschen. Außerdem hatten die Bergungsfahrzeuge Schwierigkeiten, an die Unfallstelle zu kommen. Die Fahrbahn ist in diesem Bereich verengt. Zeitweise war keine Rettungsgasse offen.

Die A7 musste über mehrere Stunden gesperrt bleiben. Auch die Umleitungsstrecken waren zum Teil immer wieder überlastet.