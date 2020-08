Holzschuppen geht in Flammen auf

In einem Wohngebiet in Vilshofen im Kreis Passau ist in der Nacht ein Holzschuppen in Brand geraten. Mehrere Feuerwehren löschten die Flammen - sie hatten auch auf ein Auto übergegriffen.

Polizei schließt Brandstiftung aus

Verletzt wurde durch das Feuer niemand, so die Polizei Vilshofen. Warum der Schuppen zu brennen angefangen hatte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt, hat Brandstiftung aber bereits ausgeschlossen.

Gartengeräte und Auto zerstört

Das Feuer war gegen 2.30 Uhr ausgebrochen. Der 49-jährige Eigentümer verständigte die Rettungskräfte. Beim Eintreffen dieser stand das hölzerne Gebäude bereits vollständig in Flammen, so die Polizei. In dem Holzschuppen waren Gartengeräte gelagert, die komplett zerstört wurden. Genauso wie ein Auto, das neben dem Schuppen geparkt war. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.