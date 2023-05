Artikel mit Audio-Inhalten

> Holzschiff am Hochseil: Innfähre nimmt Betrieb auf

Eine neue Innfähre verbindet ab sofort Kiefersfelden in Oberbayern mit Ebbs in Tirol. Die Fähre ist aus Lärchenholz und wird an einem Hochseil geführt. Auf der Fähre können Fußgänger und auch Radfahrer täglich von Bayern nach Österreich übersetzen.