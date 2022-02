Holzrücken wie früher: Michaela Streb und ihre Kaltblüter

Kaltblutstute Fine stapft durch ein Waldstück bei Arberg (Lkr. Ansbach). Scheinbar mühelos zieht das Pferd zwei rund vier Meter lange Baumstämme hinter sich her. Es geht einen schmalen Waldweg bergab. Michaela Streb dirigiert Fine mit langen Zügeln und mit der Stimme.

"Es gibt vier Kommandos: 'Wia' zum Losgehen, 'Brrrt' zum Stehen, 'Hott' ist rechts und 'Wiesta' ist links." Michaela Streb

Michaelas Pferde lernen diese Kommandos sehr früh. Denn im Wald muss sie sich auf ihre Tiere verlassen können. Die 34-Jährige muss selbst auf die Umgebung achten und überlegen wie sie mit ihrem Pferd und den langen Baumstämmen zur Rückegasse kommt.

Bei schweren Bäumen kommt Hansi zum Einsatz

Rückepferde müssen schnell reagieren und selbst mitdenken. "Sie suchen sich ihren Weg auch oft selbst", erzählt Michaela Streb. Die Pferde wüssten mit der Zeit, wo sie ihre Hufe hinsetzen können. Die sechs Jahre alte Fine ist noch in der Ausbildung und hat erst ihren vierten Einsatz im Wald. Aber sie macht ihre Sache schon sehr gut, berichtet Michaela Streb. "Sie ist nicht die Schwerste von der Körpermasse her. Das heißt, bei großen Bäumen tut sie sich schwerer, weil sie die Masse einfach nicht hat", so Michaela. Wenn die rund 800 Kilogramm schwere Stute die Bäume nicht mehr ziehen kann, kommt Hansi zum Einsatz. Der bringt nochmal ein paar Kilogramm mehr auf die Waage und ist ein echter Routinier im Wald.

Holzrücken vom Vater gelernt

Vier Süddeutsche Kaltblutpferde hat Michaela Streb in ihrem Stall in Ellingen (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) stehen. Vor kurzem hat sie sich noch zwei rund ein Jahr alte Kaltblüter gekauft. Die will sie selbst ausbilden: zu Rücke-, Reit- und Kutschpferden. Seit 18 Jahren geht Michaela mit den großen, schweren Kaltblütern in den Wald. Gelernt hat sie alles von ihrem Vater. Er war Forstwirt und hat selbst Holz mit Pferden gerückt. Ihr Vater habe ihr gezeigt, wie sie trotz der harten Arbeit möglichst pferdschonend arbeitet. Denn die Baumstämme wiegen zwischen 100 und 300 Kilogramm. Und die müssen über unwegsames Gelände bergauf, über Äste und durch Wasserlöcher gezogen werden.