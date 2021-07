Holzpreis steigt, doch eine Verordnung begrenzt den Einschlag

Holz hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem begehrten Rohstoff entwickelt: Die Preise sind in den letzten Monaten explodiert und der Nachschub ist knapp. Holzverarbeitende Betriebe stehen vor Engpässen - während Waldbesitzer und Sägewerke längst nicht so viel Holz liefern, wie sie könnten. Das liegt an einer Verordnung, die begrenzt, wie viel Holz gefällt werden darf. Vertreter der Holzwirtschaft kritisieren die Verordnung und fordern ihre Abschaffung.

85 Prozent der Holzmenge vom letzten Jahr

Hintergrund der Verordnung war die Lage in den Wäldern im vergangenen Jahr, als wegen Borkenkäfer, Stürmen und Schneebruch schlichtweg viel zu viel Holz auf den Markt kam. Die Preise fielen dadurch in den Keller. Abhilfe sollte die sogenannte Einschlagverordnung des Bundes bringen, die vor wenigen Wochen in Kraft trat: Demnach dürfen Waldbesitzer in diesem Jahr bei Fichten nur noch maximal 85 Prozent der Holzmenge der letzten Jahre ernten.

Realität: Rohstoffknappheit

Allerdings: Die Realität hat sich zwischenzeitlich komplett gedreht. Der Holzmarkt boomt, der Rohstoff ist knapp, die Preise explodieren, den Sägewerken fehlt der Nachschub. Die Begrenzung des Fichteneinschlags gieße in dieser angespannten Situation nur noch Öl ins Feuer, sagt der Geschäftsführer der Holzwerke Waal im Ostallgäu, Alexander Schmid. Deshalb fordern er und seine Kollegen eine schnellstmögliche Abschaffung der Einschlagverordnung des Bundes.

Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger vor Ort

Bei dem Besuch in Waal will sich Wirtschaftsminister Aiwanger über die angespannte Situation auf dem Holzmarkt informieren und mit den Vertretern der Holzwirtschaft über die Konsequenzen der Einschlagverordnung für Waldbesitzer, Sägewerksbetreiber und holzverarbeitende Unternehmen diskutieren. Seit Wochen plädiert er für die Abschaffung der Bundesrichtlinie, zuständig ist allerdings das übergeordnete Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin.

Verordnung gilt wohl bis September

Auf Anfrage des BR hieß es von dort, dass man eine vorzeitige Aufhebung der Verordnung für wenig sinnvoll halte. Einerseits hätten die Bundesländer selbst eine solche Verordnung gefordert, andererseits müsste für deren Aufhebung der Bundesrat zusammenkommen - und der tagt erst wieder im September. Am 30. September läuft die Verordnung sowieso aus.