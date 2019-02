Holzkugel-Lokal: Brandstifter vom Steinberger See verurteilt

Im Prozess um die Brandstiftung am Restaurant der Riesenholzkugel am Steinberger See (Landkreis Schwandorf) ist am Mittwoch das Urteil gesprochen worden. Das Landgericht Amberg hat den angeklagten 29-Jährigen zu drei Jahren Haft verurteilt.

Tatmotiv weiter unklar

Das Motiv des Verurteilten blieb in der Verhandlung unklar. Der 29-Jährige erklärte vor Gericht, er könne sich an nichts erinnern. Mit Freunden hatte der Mann am Abend zuvor Alkohol getrunken. Warum er später mit einem Benzinkanister fast eine Stunde zum Steinberger See lief und laut Anklage ein Feuer am fast fertigen Restaurantgebäude der Erlebnisholzkugel legte, konnte er nicht sagen. Offenbar leitete ihn eine Mischung aus Alkohol und persönlichem Frust. Der Verurteilte betonte jedoch, er habe nicht aus Ärger über zunehmenden Tourismus am See gehandelt.

Der 29-Jährige war seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft. Auf dem Weg zum See hat ihn möglicherweise ein Freund begleitet. Das Verfahren gegen den 28-Jährigen ist jedoch eingestellt worden. Als Zeuge machte er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.