Holzkugel-Gastronomie am Steinberger See öffnet

Mit einer Eröffnungswoche starten die Investoren der Riesenholzkugel am Steinberger See den Restaurantbetrieb ihrer "Kugelwirtschaft". Das Restaurant- und Verwaltungsgebäude der neuen Touristenattraktion musste nach einem Brand im April teilweise neu gebaut werden. Ende April hatte ein Mann aus dem Landkreis Schwandorf in dem Holzgebäude Feuer gelegt.

Riesen-Holzkugel wird noch montiert

Die begehbare Riesenholzkugel mit Aussichtsplattform, die auf 40 Metern Höhe einen Blick über das Oberpfälzer Seenland rund um Steinberg und Wackersdorf bietet, wird gerade montiert. Dies wird noch einige Wochen dauern, da die Arbeiten witterungsabhängig sind. Der Mittelteil mit einer Riesenrutsche ragt bereits wie eine Säule in den Himmel. Den Investoren zufolge wird es die größte begehbare Holzkugel der Welt.

Die "Kugelwirtschaft" gleich daneben ist ein Selbstbedienungsrestaurant mit Seeterrasse und Spielplatz. Drinnen und draußen finden je 120 Gäste Platz. Die Investoren haben für ihren Betrieb rund 20 Voll- und Teilzeitmitarbeiter eingestellt.

Familienprogramm in den Herbstferien

Der Start des Restaurantbetriebs wird ab Samstag Vormittag mit einer Eröffnungswoche gefeiert. In den Herbstferien werden Familien- und Kinderaktionen geboten, zum Beispiel an Halloween. Kugel und Restaurant sollen die Herzstücke des inMotion Parks werden, der nach Willen der Investoren künftig bis zu 150.000 Besucher pro Jahr an den Steinberger See locken soll.