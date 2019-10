Holzkreuze mit Motorsäge zerstört

Nach dem Vorfall in Marxheim fahndeten Polizeistreifen im gesamten Landkreis Donau-Ries nach dem Unbekannten mit der Motorsäge. Der Mann hatte versucht, das hölzerne Jesuskreuz am Kriegerdenkmal zu zerstören. Er fuhr mit einem schwarzen SUV mit Donauwörther Kennzeichen vor, stieg aus und machte seine Motorsäge an. Anschließend begann er, die Holzfigur am Kreuz anzusägen.

Als er angesprochen wurde, ergriff der Unbekannte die Flucht

Das bemerkten mehrere Bürger, die gerade dabei waren, das Kriegerdenkmal zu pflegen, und sprachen ihn an. Der 36-Jährige ließ vom Kreuz ab, zeigte den anwesenden Personen den Mittelfinger und fuhr mit seinem Pkw davon. Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen und meldeten den Vorfall der Polizei, die die Identität des Täters schnell ermitteln konnte.

Die Holzfigur war an den Armen abgeschnitten

Bei der anschließenden Fahndung im Landkreis wurde er in der Nähe eines Feldkreuzes bei Asbach-Bäumenheim entdeckt, aber nicht mehr rechtzeitig. Die Jesus-Figur lag am Boden, sie war an beiden Armen abgeschnitten worden. Die Polizei vermutet, dass der Täter noch weitere Kreuze im südlichen Bereich des Landkreises Donau-Ries sowie den angrenzenden Landkreisen beschädigt hat. Sie bittet nun Zeugen, entsprechende Beschädigungen zu melden.