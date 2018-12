02.12.2018, 13:26 Uhr

Holzhütte in Schwandorf brennt komplett aus

In Schwandorf ist am späten Samstagabend eine Holzhütte ausgebrannt. Die Brandursache ist unklar. Zeugen zufolge wurde die Hütte in jüngster Zeit offenbar von Jugendlichen als Treffpunkt genutzt.