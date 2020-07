Holzhaus abgebrannt: Besitzer gilt als vermisst

In Unterglaim, einem Ortsteil der Marktgemeinde Ergolding (Lkr. Landshut), ist ein Holzhaus in einem Waldstück nahezu komplett abgebrannt.

Besitzer gilt als vermisst

Wie die Polizei auf BR-Anfrage mitteilt, war das Feuer am frühen Donnerstagabend (24.07.) ausgebrochen. Zwei in dem Haus gelagerte Gasflaschen sind durch die Flammen explodiert. Der Besitzer des Hauses gilt momentan als vermisst, er könnte in den Trümmern liegen. Die Feuerwehr konnte die Brandstelle noch nicht betreten, weil das Haus einsturzgefährdet ist.

Die Brandursache ist noch unklar, Brandfahnder der Kriminalpolizei Landshut haben die Ermittlungen aufgenommen. Zur Bekämpfung des Feuers waren mehrere Feuerwehren im Einsatz