Holzbildhauer renovieren Wikingerdorf am Walchensee

Hohe Berge, türkisblaues Wasser, wilde Landschaft. Wer am Ufer des Walchensees steht, könnte tatsächlich glauben, dass hier mal Wikinger gewohnt haben. Das stimmt auch, zumindest fast.

Denn 2008 fanden hier die Dreharbeiten des Bully Herbig Films "Wickie und die starken Männer" statt. Später wurde aus der Film-Kulisse ein kleines Wikinger-Dorf in Walchensee gebaut, das seither viele Besucher anlockt.

Großes Projekt für angehende Holzbildhauer

Die Filmkulisse ist allerdings überwiegend aus Pappelholz und mittlerweile morsch. Den extremen Wetterverhältnissen in den Bayerischen Alpen konnte sie nicht standhalten.

Deshalb haben Bildhauer-Lehrlinge aus Garmisch nun nachgebessert. Im Auftrag des örtlichen Tourismusbüros, durften sich die angehenden Holzbildhauer im Wikingerdorf verewigen. Für die Auszubildenden ist es das erste große Projekt.

Aus acht Eichstämmen sollen Kunstwerke werden

Mit acht massiven Eichenstämmen hat alles begonnen. Da war die Aufregung bei allen erstmal groß, erzählt Schülerin Lara Lehmann: "Wir hatten einen großen Stamm mit Rinde und da muss jetzt was daraus werden." Kurz vor Beginn des Projektes haben die Lehrlinge noch einen Motorsägenkurs in der Schule gemacht. In diesen Dimensionen habe dennoch keiner von ihnen vorher gearbeitet.

Die Freude sei aber auch groß gewesen, dass so viel Holz zur Verfügung steht: "Es ist selten, dass wir so große Baumstämme in die Finger kriegen", schwärmt Pablo Schreyer. Er bearbeitet gerade noch die feinen Gesichtszüge einer riesigen Frauenskulptur. Ein anderer Schüler feilt derweil mit der Motorsäge am Faltenwurf des Rockes.

Filmabend als Vorbereitung

Als Vorbereitung haben sich alle gemeinsam nochmal den Film "Wickie und die starken Männer" angeschaut. Ihre Arbeiten müssen immerhin zur Filmkulisse passen. Mit großen Maschinen ging es dann los: Kettensäge, Druckluftmeißel oder Flex. Nach fast zwei Wochen harter Arbeit hieß es dann: Endspurt.

Auf der anderen Seite des Dorfes schnitzen zwei Schülerin noch an einer Bank in Drachenform, daneben liegen aufwendig verzierte Pfähle. Am Ufer steht ein kleines Wikinger-Boot. Die große Herausforderung war, dass die Schüler ihre Ideen auf den Baum abstimmen mussten. "Man muss schauen, wie der Baum gewachsen ist und ob man seine Figur da reinlegen kann oder irgendwas abändern muss", sagt Pablo Schreyer.

Praxisprojekte als Einblick in die echte Arbeitswelt

Wer an der Schule für Holz und Gestaltung in Garmisch-Partenkirchen lernt und dort eine Ausbildung zum Holzbildhauer macht, kann später beruflich zum Beispiel Richtung Bühnenbild, Bildhauerei oder auch Architektur gehen. Möglichkeiten gibt es viele.

"Solche Aufträge sind super, weil das die echte Welt ist" findet Lehrerin und Holzbildhauermeisterin Susanna Bentele. Sie würde sich freuen, wenn sich so ein Praxisprojekt öfter ergibt.

Aufgestellt wird im Frühjahr

Insgesamt sind die Lehrlinge alle sehr zufrieden mit ihren fertigen Werken. Vor der Winterpause werden die Kunstwerke nun sicher zwischengelagert und nächstes Jahr im Frühjahr offiziell aufgestellt - und können dann hoffentlich einige Jahrzehnte im Wikingerdorf am Walchensee bestaunt werden.