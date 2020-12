Holzarbeiter stürzt aus Korb und stirbt

Ein 47-jähriger Mitarbeiter der Gemeinde Bad Füssing im Kreis Passau ist am Vormittag bei Baumfällarbeiten ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befand sich der Mann in einem Arbeitskorb in etwa acht bis zehn Metern Höhe, um Äste abzuschneiden.

Sturz aus ungeklärter Ursache

Der Korb wurde von einem Teleskopstapler gesteuert. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Arbeiter aus dem Korb in die Tiefe. Er starb noch am Unfallort.

Die Kriminalpolizei Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Kollegen des Mannes und Zeugen wurden vom Rettungsdienst und einem Kriseninterventionsteam betreut.