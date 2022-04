Holz-Stroh-Haus St. Wunibald öffnet seine Türen

Viel ist nicht mehr sichtbar von den ursprünglichen Baumaterialen aus Holz und Stroh im Neubau St. Wunibald im Kloster Plankstetten. Das Haus, das zukünftig rund 30 Gäste beherbergen kann, hat ein modernes Erscheinungsbild. Die großen Fenster lassen viel Licht ins Innere. Die Zimmer sind klösterlich spartanisch eingerichtet. Die Möbel sind ebenfalls in der hauseigenen Schreinerei gebaut. Lediglich ein kleines kunstvolles "Strohfenster" in jedem Gästezimmer erlaubt einen Blick auf das, was sich in den Wänden verbirgt.

Nachhaltigkeit hat Tradition im Kloster

Bereits seit Mitte der 1990er Jahre engagieren sich die Mönche des Klosters Plankstetten im Landkreis Neumarkt für Nachhaltigkeit. "Bayerns grünes Kloster" - wie es auch genannt wird, setzt auf ökologischen, regionalen Anbau. Die Produkte gibt es im Hofladen, in der eigenen Metzgerei und in der Klosterbäckerei. Dass auch ein nachhaltiges Bauprojekt dazu kommt, erscheint dann nur die logische Schlussfolgerung.

"Aber das war uns auch wichtig hier in Plankstetten, wo wir uns seit fast 30 Jahren bemühen, unsere Lebens- und Wirtschaftsweise in Einklang mit der Schöpfung Gottes zu bringen, dass wir hier nicht irgendein Gebäude bauen, sondern auch etwas ökologisch nachhaltiges, energieeffizientes bauen, das Zukunft hat." Frater Andreas Schmidt, Klostervorstand

Bau brachte viele Aufgaben mit sich

Der Weg dahin war keine leichte Pionierarbeit. Das Bauprojekt war für das Kloster als Bauherr eine Herausforderung. Denn viele Verfahren für den Bau mussten erst einmal entwickelt werden. Beispielsweise wurde die Maschine für das richtige Pressen des Dämmmaterials extra für den Bau konstruiert.

"Wenn man sich vorstellt: So ein Holz-Stroh-Haus in der Größe, gibt’s nicht alle Tage. Und das zu planen und dann auch in Pfosten und Riegel zu bringen, wie der Zimmerer sagt. Das - denke ich - war schon für alle, das Planungsteam, die Baufirmen, aber auch für uns als Bauherr eine nervenaufreibende Zeit." Frater Andreas Schmidt, Klostervorstand

Umso glücklicher ist man im Kloster nun, dass der Bau zum Abschluss gebracht wurde.

Holz-Stroh-Haus soll Vorbild werden

Das Kloster will mit dem Neubau ein Vorbild sein für nachhaltige Bauweise. Denn trotz aller Widrigkeiten zeigt das Bauprojekt: Nachhaltiges Bauen geht. Der Neubau in Plankstetten könnte auch eine Antwort auf die aktuellen Probleme der Baubranche sein, sagt Frater Andreas Schmidt.

Wenn Baustoffe knapp werden, müsse man sich auf die regionalen Materialien besinnen. Schon jetzt erfüllt das Haus St.Wunibald seine Vorreiterrolle. Die Stadt Neumarkt und die Jungbauern-Schule in Grainau (Lkr. Garmisch-Partenkirchen) haben sich hier schon für zukünftige Bauprojekte umgeschaut.

Am Wochenende vom 2. und 3. April gibt es auch einen Tag der offenen Tür.