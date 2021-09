Holz, Kies , Schotterrasen: Weg vom Pflaster vor der Haustüre

Bei Starkregen erhöhen versiegelte Flächen das Hochwasser-Aufkommen. In Dürrezeiten leiten sie die spärlichen Niederschläge in die Kanalisation statt in den Boden und ins Grundwasser. Deswegen kann man bei jedem Wetter überlegen: Wie viel Pflaster muss vor meiner Haustür sein, welche anderen Möglichkeiten erfüllen den gleichen Zweck?

Schotterrasen, Fugenpflaster oder Holzhäcksel

Die große Ausnahme gleich am Anfang: Die Stelle, wo die Mülltonnen stehen. Sie sollte nach Ansicht von Landschaftsarchitekt Manfred Rauh aus Neu-Ulm lückenlos gepflastert sein. Damit man leicht kehren kann, wenn beim Tonnenfüllen etwas daneben geht. Aber so gut wie jede andere Fläche steht zur Disposition: Muss sie wirklich versiegelt sein? In vielen Fällen werden nicht versiegelte Flächen ihren Zweck genauso erfüllen wie versiegelte, so die Erfahrung des Landschaftsarchitekten.

Nur bei ganz lehmigen Böden hat man schlechte Karten, weil diese das Wasser nicht nach unten durchlassen. Doch solche Standorte sind ausgesprochen selten. In den allermeisten Fällen rentiert sich die Mühe. Denn es gibt etliche Möglichkeiten.

Eine besonders hohe Versickerungskapazität weisen Schotterrasen auf: Dies sind Böden mit Kiesbelag, wassergebundene Decke und Rasenfugenpflaster. Kleinpflaster mit weiten Fugen mit Splitfüllung haben noch eine gewisse Versickerungskapazität. Bei Einfahrten reicht es in vielen Fällen, nur die Fahrspuren zu pflastern.

Sparmöglichkeiten bei weniger versiegelter Fläche

Für kleine Flächen wie Sitzplätzen kommen auch noch Holzbeläge, Lärchendielen oder Holzhäcksel in Frage. Welche Oberfläche am besten passt, hängt davon ab, ob beispielsweise Feuerwehrautos eine Zufahrtsmöglichkeit haben müssen oder lediglich Fußgänger den Weg nutzen. Die Rasen- und Fugenpflasterlösungen sind von den Anschaffungskosten her mit Verbundpflaster vergleichbar. Kies- und Schotterrasen-Oberflächen sind deutlich günstiger. Ein weiterer Sparfaktor: Die Abwassergebühren reduzieren sich, wenn man weniger Fläche versiegelt hat.

An der gedanklichen Vorarbeit sollte man aber nicht sparen: Der Aufbau der unteren Tragschichten muss in jedem Fall mit Sachverstand geplant werden, damit die Fläche einerseits den praktischen Belastungen standhält und andererseits das Wasser tatsächlich versickern kann.

Wassergebundene Decke statt Pflaster: Kies kann auch sinnvoll sein

Rund um historische Gebäude, landwirtschaftliche Anwesen oder auf Wegen im Park passt ein Kiesbelag schon allein aus ästhetischen Gründen. Die sogenannte wassergebundene Decke besteht aus Kies bzw. Splitt oder Schotter- und Sandschichten. Ihre Stärken: Sie ist herausragend günstig in der Anschaffung, hat eine relativ gute Versickerungskapazität - und: An wenig frequentierten Stellen können sich Pflanzen ansiedeln. Ebenso muss man sie nicht kehren.

Die Schwächen: Man hört es meist, wenn jemand darüber fährt. Im Winter kann Schnee nur grob wegräumen werden und alle fünf bis sechs Jahre muss man unter Umständen Kies auffüllen. Außerdem kommt man darauf schwer mit dem Rollstuhl oder dem Kinderwagen voran.

Überlegtes Pflastern kann sinnvoll sein

Deswegen kann es unter Umständen sinnvoll sein, oft begangene Wege innerhalb der Kiesfläche zu pflastern. Karl Löhle, Hausbesitzer und Hobbygärtner aus Attenhofen im Landkreis Neu-Ulm hat sich bereits vor 20 Jahren entschieden, seine Hofeinfahrt als wassergebundene Decke anzulegen. Würde er es weiterempfehlen? Die Antwort ist kurz und eindeutig: Ja!

Pflanzen fördern der Versickerungskapazität

Bei der Anlage der wassergebundenen Decke kann man auch direkt Blumen und Gräser mit aussäen. Spezialisierte Samenhändler bieten für wassergebundene Decken und Pflasterrasen zum Beispiel Mischungen mit Karthäusernelke, Reiherschnabel, Sonnenröschen, Wegmalve und vielen anderen Wildblumen an.

Für Rasengittersteine kann man aber auch reine Rasenmischungen nehmen. Sogar in Pflasterfugen lassen sich diese ansäen und blühen. In einer Fugenmischung sind u.a. Steinquendel-, Thymian- und Frühlingshungerblümchensamen. Der Bewuchs beeinträchtigt die Versickerungsfähigkeit der Fläche nicht. Im Gegenteil, so Landschaftsarchitekt Manfred Rauh aus Neu-Ulm.

Mit dem eigenen Mikroklima zu besserer Luft vor der Haustür

Denn die Pflanzen schaffen Poren, sie fördern das Bodenleben und damit den Humusaufbau. Humus ist ein ausgezeichneter Wasserspeicher. Bewachsener Boden ist darüber hinaus viel tragfähiger als ein unbewachsener. Und die Pflanzen verdunsten natürlich auch Wasser, verbessern das Mikroklima vor der Haustür. Das kann Verbundpflaster alles nicht.

Warum überhaupt versickern lassen?

Niederschläge, die an Ort und Stelle versickern können, gehen in den Boden und später ins Grundwasser. Damit verlangsamt es zumindest in Ansätzen das weitere Absinken des Grundwasserspiegels.

Die Pflanzen verhindern somit auch eine Überlastung der Kläranlagen. Die Folge: Verschmutztes Abwasser gelangt seltener in die Flüsse. Wasser, das nicht in der Kläranlage landet, verbraucht keine Energie und erzeugt keine Kosten. Außerdem sinkt die Gefahr für Überschwemmungen.

Durch natürliche Böden entsteht Lebensraum

Boden, der nicht versiegelt ist, kann als Schadstofffilter dienen und somit Tieren und Pflanzen Lebensraum bieten. Genügend breite Fugen und kleine Pflastergrößen ermöglichen einen Gasaustausch und damit ein zumindest ein bisschen Bodenleben.

Hinzu kommt: Zur Herstellung und Bereitstellung von wenig Pflastersteinen oder nur Kies oder Holzhäckseln braucht man natürlich weniger Energie und Material als für ein lückenloses Verbundpflaster. Jeder Haus- und Gartenbesitzer kann also einen Beitrag zu weniger Versiegelung und mehr Versickerung leisten.

Dass das im Hinblick auf die Asphalt- und Pflasterwüsten in den Gewerbegebieten und auf den Straßen nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein kann, liegt auf der Hand. Auch bei der Flächenversiegelung sind alle gefordert: Hausgärtner und Politik.