Holz für Kroatien: Oberfranken helfen beim Aufbau einer Kapelle

Ein ungewöhnliches Weihnachtsgeschenk aus Oberfranken ist am Dienstag auf der kroatischen Insel Ugljan eingetroffen: Für den Wiederaufbau einer abgebrannten Kapelle in einer psychiatrischen Klinik haben zwei Sägewerke aus Wallenfels im Landkreis Kronach 30 Kubikmeter Fichten- und Kiefernholz gespendet.

Sechs Hilfslieferungen 2021 für Kroatien

Die Sägewerksbesitzer reagierten damit großzügig auf eine Anfrage des früheren Wallenfelser Bürgermeisters Manfred Nürnberger. Er lebt inzwischen in Töpen im Landkreis Hof und war beim Verladen der kostenlosen Holzlieferung in Wallenfels dabei. Bereits seit dem Ende des Jugoslawien-Kriegs Mitte der 90er-Jahre organisiert Nürnberger humanitäre Hilfe für die Menschen in Kroatien. Der Holztransport sei in diesem Jahr bereits die sechste Hilfslieferung, so Nürnberger.

In den vergangenen Monaten hatte er bereits Möbel und Hilfsgüter für Menschen rund um Zagreb, Sisak und Petrinja organisiert, die nach einem schweren Erdbeben im Dezember 2020 vor dem Nichts standen. Für Anfang 2022 plane Nürnberger bereits einen weiteren Hilfstransport mit medizinischem Material.

Hohe Auszeichnung für Manfred Nürnberger

Für die langjährige ehrenamtliche Hilfe wurden Manfred Nürnberger und seine Ehefrau Marion bereits mit der höchsten Auszeichnung der Republik Kroatien, dem "Hrvatski-Pleter-Orden", geehrt.