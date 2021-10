Holocaustüberlebender Max Volpert gestorben

Als Zeitzeuge hat Max Volpert vielen Schülerinnen und Schülern von den Grausamkeiten des Naziregimes erzählt. Einmal im Jahr kam er mit seiner Familie im April zur Gedenkwoche nach Kaufering, um seiner verstorbenen Angehörigen zu gedenken und seine Geschichte zu erzählen. Er war auch zu Gast in Dachau und Landsberg. Jetzt ist Max Volpert im Alter von 90 Jahren in seiner Heimat Israel gestorben.

Zwangsarbeiter im Außenlagerkomplex Kaufering

Max Volpert wurde 1931 in Kaunas in Litauen geboren. Als Jude haben ihn die Nationalsozialisten ins Ghetto gesperrt. 1944 wurde er zusammen mit seinem Vater als Zwangsarbeiter ins KZ-Außenlager Kaufering deportiert. Sein Vater starb im Lager III bei Hurlach. In einem Massengrab, einer heutigen Gedenkstätte nördlich von Kaufering, musste Volpert als Teenager Leichen bestatten. Seine Mutter und seine Schwester kamen nach Ausschwitz. Sie wurden dort ermordet.

Als Zeitzeuge hat er schon früh Schulen in Deutschland besucht

Der Holocaustüberlebende hatte es sich zur Lebensaufgabe gemacht, immer wieder über seine Erlebnisse als Zeitzeuge zu erzählen. Seit 1963 reiste er regelmäßig nach Deutschland und besuchte bayerische Schulen und Gedenkveranstaltungen in Landsberg, Dachau und Kaufering. Noch heuer im Mai gab es Zeitzeugen-Gespräche per Video zwischen Landsberg und Tel Aviv. Max Volpert sprach mit rund 150 Schülerinnen und Schülern der Landsberger Johann-Winklhofer-Realschule, die aus mehreren Klassenzimmern und von zu Hause zugeschaltet waren. „Ich habe den Willen, der deutschen Jugend zu erzählen, wie die Nationalsozialisten uns ermordet haben. Die müssen das ganz genau wissen, und das ist der Grund, dass ich zur deutschen Jugend spreche“, sagte er vor dem Gespräch dem BR.

" Gedenken in Kaufering e.V." will Volperts Geschichte weitertragen

Sein Leiden, seine Trauer um die Familie aber auch seine Lebensfreude und Durchhaltewille haben ihn geprägt, heißt es im Nachruf des Vereins "Gedenken in Kaufering". Max Volpert ist im Alter von 90 Jahren im Krankenhaus in Israel an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Die Beisetzung hat im engsten Kreis in Israel stattgefunden. „In den letzten Stunden erreichten uns bereits zahlreiche Trauernachrichten vieler Personen, die Max Volpert im Rahmen einer unserer Schulbesuche trafen und seine Geschichte hörten“, berichtet Tyll-Patrick Albrecht, Vorsitzender von "Gedenken in Kaufering". „Max wird in unser aller Herzen bleiben und wir versprechen, seine Geschichte immer weiter zu tragen. Das ist unsere Aufgabe“.

"Zeuge der Zeit: Max Volpert- ein Junge aus Litauen" in ARD-Alpha

Der Verein „Gedenken in Kaufering e.V.“ lädt am Freitag (22.10.2021) um 15:00 Uhr zu einer kurzen Trauerminute am Bahnhof Kaufering ein. ARD-alpha sendet heute Abend um 21:45 Uhr den 45-minütigen Film: „ Zeuge der Zeit: Max Volpert – Ein Junge aus Litauen“.