vor 23 Minuten

Holocaustgedenktag: Zentrale Veranstaltung in Nürnberg

Zum Holocaustgedenktag am kommenden Sonntag ist in der Nürnberger Reformations-Gedächtnis-Kirche die zentrale Feier der Stadt Nürnberg geplant. Mit dem Tag wird jährlich am 27. Januar den Opfern des Nationalsozialismus gedacht.